Kourtney Kardashian ve Megan Fox’un üstsüz pozları gündeme bomba gibi düştü

Yaptıkları her işle dikkat çekmeyi başaran Kourtney Kardashian ve Megan Fox ikilisi, Kim Kardashian’ın markası SKIMS için kamera karşısına geçti. Birbirinden iddialı pozlar veren ikilinin üstsüz fotoğrafları Instagram’a bomba gibi düştü.

SEKSİ POZLAR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

42 yaşındaki televizyon yıldızı Kourtney Kardashian ile 35 yaşındaki oyuncu ve manken Megan Fox, Kim Kardashian’ın markası için kamera karşısına geçti.

Birbirinden ateşli pozlara imza atan ikili, kameraların karşısına üstsüz bir şekilde çıktı.

Kourtney Kardashian, kendi Instagram hesabından bu fotoğrafları paylaştı.

Kourtney Kardashian, bir süredir müzisyen Travis Barker ile birlikte. Megan Fox da müzisyen Machine Gun Kelly ile aşk yaşıyor.