Kourtney Kardashian ve Travis Barker’den yeni kucak pozu!

Kourtney Kardashian ve Travis Barker ikilisi her geçen gün sınırları biraz daha zorluyor. Haklarında yakın zamanda nişanlanacaklarına dair söylentiler çıkan ikili, Instagram’dan paylaştıkları yeni müstehcen pozlarıyla görenleri bir kez daha şaşırtmayı başardı.

Bir müzik stüdyosunda oldukları görülen ikili, tutkulu şekilde öpüşürken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İkilinin hayranları sayesinde fotoğrafın beğeni sayısı çok kısa sürede 4 milyonu aştı.

45 yaşındaki Blink-182 yıldızı Travis Baker, 42 yaşındaki sevgilisi Kourtney Kardashian ile neredeyse her fotoğraflarında dudak dudağa poz veriyor.