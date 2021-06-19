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Kourtney Kardashian ve Travis Barker’den yeni kucak pozu!

19.06.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkilerini gözler önünde çekinmeden yaşayan Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti yeni fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker ikilisi her geçen gün sınırları biraz daha zorluyor. Haklarında yakın zamanda nişanlanacaklarına dair söylentiler çıkan ikili, Instagram’dan paylaştıkları yeni müstehcen pozlarıyla görenleri bir kez daha şaşırtmayı başardı.

Ekran Alıntısı

Çılgın ikili Kourtney Kardashian ile Travis Barker hakkında bomba iddia!Çılgın ikili Kourtney Kardashian ile Travis Barker hakkında bomba iddia!

Bir müzik stüdyosunda oldukları görülen ikili, tutkulu şekilde öpüşürken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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İkilinin hayranları sayesinde fotoğrafın beğeni sayısı çok kısa sürede 4 milyonu aştı.

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45 yaşındaki Blink-182 yıldızı Travis Baker, 42 yaşındaki sevgilisi Kourtney Kardashian ile neredeyse her fotoğraflarında dudak dudağa poz veriyor.

Kourtney Kardashian ve sevgilisi Travis Barker’dan "yok artık" dedirten paylaşımKourtney Kardashian ve sevgilisi Travis Barker’dan "yok artık" dedirten paylaşım

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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