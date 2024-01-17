Kovulduğunu öğrenince öfkeden deliye döndü! Patronuna saldırıp ortalığı birbirine kattı... Kavga anları saniye saniye kamerada...

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinin Atlanta bölgesindeki havalimanındaki bir kafe dükkanında çalışan Shacoria Elly, bir iş arkadaşıyla yaptığı tartışmanın sonunda kovuldu.
Fox 5 Atlanta'nın haberine göre kovulmasına sinirlenen ve haksızlığa uğradığını düşünen Elly, patronuna saldırdı. Eşyalarının kendisine iade edilmesini isteyen genç kadının sinir krizi geçirdiği anlar çevrede bulunan müşteriler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Eski adıyla Twitter şimdilerin X platformunda paylaşılan görüntülerde kadının tezgahın arkasında geçmeye çalışırken bir adam tarafından engellendiği anlar yer aldı.
Görüntülerin devamında ise bir başka adam tarafından engellenen kadının mekanda bulunan bir sandalyeyi alarak kendisini savunmaya çalıştığı anlar görüldü.
Genç kadının 'Eşyalarımı ver' diyerek bağırdığı anlarda patronunun ona tokat attığı ve yere düşen kadının kendisini toparlayarak hızla olay yerinden uzaklaştığı fark edildi. Polis raporuna göre Elly'in havaalanı rozetine el konulduğu belirtildi.