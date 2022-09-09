Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü dünya basınında! “Yeri doldurulamaz”

İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde eden 2. Elizabeth'in ölümünü dümnya basının gündemine bomba gibi düştü. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan ve doktorlar tarafından gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını kaybettiğinin resmi olarak açıklanmasından sonra dünya basını manşetlerini Kraliçe ile süsledi.