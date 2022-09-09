Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü dünya basınında! “Yeri doldurulamaz”

İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde eden 2. Elizabeth'in ölümünü dümnya basının gündemine bomba gibi düştü. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan ve doktorlar tarafından gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını kaybettiğinin resmi olarak açıklanmasından sonra dünya basını manşetlerini Kraliçe ile süsledi.
İŞTE DÜNYADAN KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜNE DAİR MANŞETLER...
BILD
Alman günlük gazetesi Bild, kral için 'dünya ağlıyor' manşetiyle İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünü duyurdu.
BILD
Alman haber sitesi Bild, Majestelerinin 'Philip'ine geri döndüğünü' söyleyerek duygusal bir paylaşım yapmayı tercih etti.
DE TELEGRAAF
Hollanda'da De Telegraaf Kraliçe’nin ölüm haberini ve Prens Charles’in tahta çıkışını okuyucularıyla paylaştı.
EL PAIS
İspanyol gazetesi El Pais Kraliçe'nin ölüm haberini manşetinden veren diğer bir gazete oldu.
LA STAMPA
İtalyan günlük gazetesi La Stampa, hükümdarı 'yüzyılın kraliçesi' olarak nitelendirdi.
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