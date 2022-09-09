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  4. Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü dünya basınında! “Yeri doldurulamaz”

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü dünya basınında! “Yeri doldurulamaz”

09.09.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşınd ahayatını kaybetti tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İngiltere’de 10 gün süreyle ulusal yas ilan edilirken İngiliz basını manşetlerinde Kraliçe’nin ölümüne yer verdi. 70 yıllık saltanatını sona erdiren Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde eden 2. Elizabeth'in ölümünü dümnya basının gündemine bomba gibi düştü. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan ve doktorlar tarafından gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını kaybettiğinin resmi olarak açıklanmasından sonra dünya basını manşetlerini Kraliçe ile süsledi.

İŞTE DÜNYADAN KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜNE DAİR MANŞETLER...

BILD

BILD
Alman günlük gazetesi Bild, kral için 'dünya ağlıyor' manşetiyle İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünü duyurdu.

BILD

BILD
Alman haber sitesi Bild, Majestelerinin 'Philip'ine geri döndüğünü' söyleyerek duygusal bir paylaşım yapmayı tercih etti.

DE TELEGRAAF

DE TELEGRAAF
Hollanda'da De Telegraaf Kraliçe’nin ölüm haberini ve Prens Charles’in tahta çıkışını okuyucularıyla paylaştı.

EL PAIS

EL PAIS
İspanyol gazetesi El Pais Kraliçe'nin ölüm haberini manşetinden veren diğer bir gazete oldu.

LA STAMPA

LA STAMPA
İtalyan günlük gazetesi La Stampa, hükümdarı 'yüzyılın kraliçesi' olarak nitelendirdi.
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Anahtar Kelimeler:
2. elizabeth elizabeth kraliçe 2. elizabeth
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