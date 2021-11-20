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  4. Kulüp dizisinin Raşel'i Asude Kalebek'in yaşını öğrenenler şoke oldu!

Kulüp dizisinin Raşel'i Asude Kalebek'in yaşını öğrenenler şoke oldu!

20.11.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp dizisinde canlandırdığı Raşel karakteriyle gündemde damga vuran Asude Kalebek, Barış Arduç’un canlandırdığı Fıstık İsmet karakteriyle birlikte olan sahneleriyle çok ses getirdi. Genç oyuncu Asude Kalebek’in yaşını öğrenenler şaştı kaldı.

Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Netflix'in yeni dizisi Kulüp oyuncuları ve konusu ile izleyicilerden tam not aldı. Dizide Raşel karakterine can veren Asude Kalebek ise sosyal medyada merak konusu oldu. Genç oyuncunun yaşını öğrenenler ise şoke oldu.

ASUDE KALEBEK'İN YAŞI ŞAŞKINA UĞRATTI

Kulüp dizisinde Raşel karakterine hayat veren Asude Kalebek sosyal medyada merak konusu oldu.
Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Netflix'in yeni dizisi Kulüp oyuncuları ve konusu ile izleyicilerden tam not aldı. Dizi oyuncularından Asude Kalebek'in yaşı tüm sevenleri şaşkına uğrattı. Peki Asude Kalabek kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu Asude Selma Kalebek 22 yaşındadır.
Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Asude Selma Kalebek okulun yanı sıra oyunculuk alanında da kendisini geliştiriyor.
Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’nda eğitimine devam ediyor. Kalebek Instagram'da, 'asudekalebek' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
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