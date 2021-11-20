Kulüp dizisinin Raşel'i Asude Kalebek'in yaşını öğrenenler şoke oldu!

Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Netflix'in yeni dizisi Kulüp oyuncuları ve konusu ile izleyicilerden tam not aldı. Dizide Raşel karakterine can veren Asude Kalebek ise sosyal medyada merak konusu oldu. Genç oyuncunun yaşını öğrenenler ise şoke oldu.

ASUDE KALEBEK'İN YAŞI ŞAŞKINA UĞRATTI

Kulüp dizisinde Raşel karakterine hayat veren Asude Kalebek sosyal medyada merak konusu oldu.

Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Netflix'in yeni dizisi Kulüp oyuncuları ve konusu ile izleyicilerden tam not aldı. Dizi oyuncularından Asude Kalebek'in yaşı tüm sevenleri şaşkına uğrattı. Peki Asude Kalabek kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu Asude Selma Kalebek 22 yaşındadır.

Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Asude Selma Kalebek okulun yanı sıra oyunculuk alanında da kendisini geliştiriyor.