Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban eşi ve oğlunu paylaştı

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Karakterleriyle de hafızalara kazınan dizinin oyuncuları, günümüzde bile merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor.

Polat Alemdar'ın Memati'den sonra en çok güvendiği adamı olan, uzun saçı ve sakalı, az ve öz konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Abdülhey, hiç şüphesiz dizinin en sevilen karakterleri arasında yer alıyor.

Abdülhey karakterine hayat veren 46 yaşındaki oyuncu Kenan Çoban, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterine hayat vermişti.

Abdülhey olarak tanınan Çoban'ın eşi ve çocuğu da merak ediyor. Çoban son olarak aile pozunu paylaşınca gündeme geldi. Kenan Çoban'ın oğlu Miraç ile benzerliğine ise hayranları beğeni yağdırdı.

DÜĞÜN MASRAFLARINI İSTEMİŞTİ

Kenan Çoban 22 Ocak 1975 tarihinde Elazığ'da Türk bir ailede doğdu. Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerindeki Abdülhey Çoban karakteriyle tanındı. Kenan Çoban, ilk diziye 2004 yılında dahil oldu ve 10 yıl boyunca devam etti. 2014-2015 sezonunda Beyaz Karanfil adlı dizide başrol oynadı. Dizi 27 Kasım 2014 tarihinde 6. bölümünü ile final yaptı. Kenan Çoban, ilk evliliğini 2011 yılında Dilek Özkan ile yaptı. Kenan Çoban, 5 ay evli kaldığı Özkan'a tazminat davası açarak düğün masraflarını geri istemişti.