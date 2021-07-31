Kurtlar Vadisi'nin Nazife Anne'sinin değişimi şaşırttı! Serpil Tamur şimdi ne yapıyor?

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Nazife Anne' karakterini canlandıran Serpil Tamur'un son hali dizinin takipçileri tarafından gündeme geldi. Sevilen oyuncu, finalinin üzerinden seneler geçmesine rağmen gündeme gelmeye devam eden Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı. Serpil Tamur'un son hali ve yüzündeki değişim dikkat çekti. İşte son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Nazife Anne'sinin değişimi şaşırttı!

2003 yılında ilk kez televizyon ekranlarına gelen ve finalinin ardından halen konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi dizisi, hikayesi ve karakterleriyle yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.

Sevilen dizide 'Nazife Anne' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Serpil Tamur'un şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Akıllarda 'Nazife Anne' ile yer etti Serpil Tamur, 1963'ten bu yana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmaktadır. Başarılı sanatçı, 40'ı aşkın oyunda görev yapmıştır ve 3 oyun sahneye koydu. Sinema ve dizi filmlerde rol alan Tamur, Kurtlar Vadisi'nde Nazife Anne karakteri ile akıllarda yer etmiştir.

19 Mayıs 1944 tarihinde Rodos, Yunanistan'da dünyaya gelen oyuncu 77 yaşındadır.