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Kurtlar Vadisi'nin Nazife Anne'sinin değişimi şaşırttı! Serpil Tamur şimdi ne yapıyor?

31.07.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranlara damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde 'Nazife Anne' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Serpil Tamur'un şimdi ne yaptığı merak konusu oldu. Finalinin ardından seneler geçmesine rağmen gündemde olan Kurtlar Vadisi'nde pek çok karakter zaman zaman gündeme geliyor. Sevilen dizide Polat Alemdar'ın üvey annesi olan Nazife Anne'yi canlandıran Serpil Tamur'un son hali ise tanıyanları şaşırttı. İşte Serpil Tamur'un son hali...

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Nazife Anne' karakterini canlandıran Serpil Tamur'un son hali dizinin takipçileri tarafından gündeme geldi. Sevilen oyuncu, finalinin üzerinden seneler geçmesine rağmen gündeme gelmeye devam eden Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı. Serpil Tamur'un son hali ve yüzündeki değişim dikkat çekti. İşte son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Nazife Anne'sinin değişimi şaşırttı!

2003 yılında ilk kez televizyon ekranlarına gelen ve finalinin ardından halen konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi dizisi, hikayesi ve karakterleriyle yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.
Sevilen dizide 'Nazife Anne' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Serpil Tamur'un şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Akıllarda 'Nazife Anne' ile yer etti

Akıllarda 'Nazife Anne' ile yer etti
Serpil Tamur, 1963'ten bu yana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmaktadır. Başarılı sanatçı, 40'ı aşkın oyunda görev yapmıştır ve 3 oyun sahneye koydu. Sinema ve dizi filmlerde rol alan Tamur, Kurtlar Vadisi'nde Nazife Anne karakteri ile akıllarda yer etmiştir.
19 Mayıs 1944 tarihinde Rodos, Yunanistan'da dünyaya gelen oyuncu 77 yaşındadır.

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alıyor

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alıyor
Onlarca tiyatro oyununda rol alan ve yöneten Tamur, şimdilerde ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Haminne karakterine hayat vermektedir. Tamur tiyatro dışında; Bir Zamanlar Çukurova, Kurtlar Vadisi Terör , Kurtlar Vadisi Pusu, Zeliha’nın Gözleri , Akümülatörlü Radyo , Amerikalılar Karadeniz'de 2 , Bebeğim , Nehir , Bir Salkım , Aşkımızda Ölüm Var , Kurtlar Vadisi, Unutma Beni , Mert Ali, Ah Bir Zengin Olsam, Tanrı Misafiri , Süper Baba , Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni , Samanyolu gibi yapımlarda rol almıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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