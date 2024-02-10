Kurtlar Vadisi'nin 'Zaza Dayısı' Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı hacklendi! 'Kürtaj ve vergi kaçırma' iddiaları şoke etti

'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi birçok başarlılı projede yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı ele geçirildi.
HAKKINDAKİ İDDİALAR ŞOKE ETTİ
Sayfada, ünlü oyuncunun ağzından şoke edici iddialarda bulunuldu.
İlk paylaşım, “Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim, çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor” şeklindeydi.
Ardından Ali Sürmeli’nin oyuncu Didem Karataş’ı kürtaj yaptırmaya zorladığı iddiası geldi:
'ZORLA KÜRTAJ' İDDİASI!
“Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım.”
"ÜCRETİN YÜZDE 50'Sİ ELDEN VERİLİYORDU"
Paylaşımlarda Ali Sürmeli’nin vergi kaçırdığı da öne sürüldü: “Menajerim Cem Tatlıtuğ’un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50’si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu.”