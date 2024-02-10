Kurtlar Vadisi'nin 'Zaza Dayısı' Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı hacklendi! 'Kürtaj ve vergi kaçırma' iddiaları şoke etti

'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi birçok başarlılı projede yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı ele geçirildi.



HAKKINDAKİ İDDİALAR ŞOKE ETTİ

Sayfada, ünlü oyuncunun ağzından şoke edici iddialarda bulunuldu.

İlk paylaşım, “Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim, çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor” şeklindeydi.

Ardından Ali Sürmeli’nin oyuncu Didem Karataş’ı kürtaj yaptırmaya zorladığı iddiası geldi:

'ZORLA KÜRTAJ' İDDİASI! “Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım.”