Kusursuz beden yoktur! Ashley Graham ayna karşısında en doğal halini paylaştı

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham sosyal medyada adından söz ettiren bir model.
Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham, podyumlarda kendini kanıtlamasının üzerinden yıllar geçse de hala moda sektöründe beden ölçüsü çeşitliliği için mücadele ettiğini söylemişti.
Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Amerikalı model her zaman kadınlara bedenlerini sevmesini söylüyor.
"Genç kadınlara ve inandıkları şeyler için savaşan kadınlara sadece devam etmeleri gerektiğini söylüyorum. Değiştirmek istediğiniz şey için mücadeleye ve çabalamaya devam edin" diyen Graham filtresiz pozlarını da çekinmeden paylaşıyor.
Dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham son olarak iç çamaşırlarıyla ayna karşısında poz verdi.
Hiçbir filtre yapmadan bedenini olduğu gibi paylaşan ünlü model "Kusursuz kadın yoktur" mesajı verdi.
Moda sektöründeki ilk günlerinde beden ölçülerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılıktan bahseden Ashley Graham, "Birlikte çalıştığım ilk fotoğrafçılardan biri anneme 'Ashley kilo verip 12 bedenden 6 bedene inerse sürekli çalışabilir' demişti" diyerek kendi bedeninden utanması gerektiğinin aklına daha o yaşta kazındığını itiraf etmişti.