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Kutu açılış videosuyla hafızalara kazınmıştı... 'Tablet Reis' imaj değişikliğine gitti! Son halini görenler tanıyamıyor

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.01.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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Yıllar önce tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla tanınan Onurcan Güzel sosyal medyada uzun bir süre konuşulmuştu. Güzel, şuan büyüdü ve kocaman oldu. Tarzını yenileyen fenomenin son hali dikkat çekti.

Tablet kutu açılımı videosunda kutudan salatalık çıkmasıyla 'Hıyarın tadına bakalım' dediği videoyla bir dönem sosyal medyanın gündemine damgasını vuran 'Tablet Reis' imaj değişikliğine gitti.

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TARZINI DEĞİŞTİRDİ

İnternetin unutulmaz fenomenlerinden biri olan Onurcan, 8 yıl önce çektiği bir tablet açılım videosuyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Küçük yaşta tablet kutusundan hıyar çıkardığı videosu ile hayatımıza giren ve "Tablet reis" olarak bilinen Onurcan Güzel'in yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

24 yaşında olan Onurcan Güzel'i görenler şaşırıyor. Tarzı, saçları derken eski halinden eser kalmadı.

Saçlarını tamamen sarıya boyatan Güzel'i gören tanıyamıyor. Güzel, ayrıca video içerikleri de üretmeye devam ediyor.

8 yıl önce çektiği bir tablet açılım videosuyla adını duyurmuştu. Sipariş ettiği telefon kutusunu açarken, içinden çıkan sürpriz karşısında yaşadığı şaşkınlıkla hatırlanan genç fenomen, o anın şaşkınlığıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Sosyal medya fenomeni sosyal medya onurcan
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