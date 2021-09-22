Leblebi helvası nasıl yapılır? Leblebi helvası malzemeleri neler?

Leblebi helvası yaparken lazım olan 1 su bardağı tepeleme leblebi tozunu elde etmek için, yaklaşık 1 su bardağı leblebiyi robotta çekebilirsiniz. Ayrıca leblebi helvası hazırlarken biraz tereyağı ve biraz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Leblebi helvasını hazırlamaya tereyağını derin bir tavanın içinde eritmekle başlayın. İşte leblebi helvası tarifi...

LEBLEBİ HELVASI MALZEMELERİ

* 1 su bardağı tepeleme leblebi tozu * 1,5 su bardağı süt * 100 gram tereyağı * toz tarçın * 1 su bardağı toz şeker

LEBLEBİ HELVASI NASIL YAPILIR? Tereyağını derin bir tavanın içinde eritin. Tavayı, dibi yapışmayan teflon malzemeden tercih etmeniz önemli. Çünkü leblebi tozunun kavrulurken dibe yapışmaması gerekiyor. Yağ eriyince içine leblebi tozunu ekleyin ve ağır ateşte kavurun.

Leblebi tozu kavrulduktan sonra üstüne süt ve toz şeker ekleyin. Bu esnada malzemeleri hızla karıştırın ve topaklanma olmamasına dikkat edin. Malzemelerin toparlanmasının ardından helvanın 3-4 dakika kadar pişmesini sağlayın. Ardından ocağın altını kapatın. Leblebi helvası ılınınca, bunu kalıpla ya da elinizle sıkarak şekillendirin.