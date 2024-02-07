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  4. Sofia Vergara 26 milyon dolarlık malikanesini gezdirdi! Yatak odası açıklamasıyla olay oldu: Seksi ve özel

Sofia Vergara 26 milyon dolarlık malikanesini gezdirdi! Yatak odası açıklamasıyla olay oldu: Seksi ve özel

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 14:57 | Son Güncelleme:
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"Modern Family" dizisiyle tanınan Sofia Vergara, meslektaşı Joe Manganiello ile evliliğini kısa süre önce bitirmişti. Oyuncu son olarak bir YouTube programı için milyonlarca dolarlık malikanesinin kapılarını açtı. Evindeki odaları ve bahçesini tek tek gezdiren Vergara, yatak odasıyla ilgili "Odam harika görünüyor ve seksi bir oda" dedi.

Son dönemde sekiz yıllık eşi Joe Manganiello ile boşanmasıyla sık sık adından söz ettiren Hollywood yıldızı Sofia Vergara lüks eviyle gündemde...

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LÜKS MALİKANESİ GÜNDEM OLDU

"Modern Family" dizisiyle tanınan Sofia Vergara, meslektaşı Joe Manganiello ile evliliğini kısa süre önce bitirmişti.

Oyuncu yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Oyuncu bu kez lüks malikanesiyle gündeme geldi.

Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanan 'Griselda' adlı yapım ile gündemde olan 51 yaşındaki Vergara, bir YouTube programı için 26 milyon dolarlık lüks malikanesinin kapılarını açtı.

Evinde iki katlı bir misafirhane, ev sineması, İsveç, İspanya, Fransa ve İtalya'dan antikaların bulunduğu evinin içini gösteren Kolombiyalı yıldız, evini tanıtmaya mutfağından başladı.

Ünlü ismin oturma odasından arka bahçeye bir kapı açılıyor. Evin en önemli köşelerinden birinin, bu odada bulunan büyük yeşil bir dolap olduğunu söyledi. Oyuncu dolabı açıp içinden çıkan, alkollü içecekle dolu barı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sofía Vergara Oyuncu
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