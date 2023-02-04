Mahmut Tuncer'in kızı tanınıyordu! Gözlerden uzak duran oğlu da gündem oldu

4 çocuğu olan Mahmut Tuncer'in kızlarından Gizem Tuncer son dönemde verdiği kiloların ardından bambaşka biri olmuştu. Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Gizem Tuncer'den sonra türkücünün oğlu da dikkat çekti.
Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer, sosyal medya hesabından annesi Işıl Tuncer ve babası Mahmut Tuncer ile birlikte çekildiği fotoğrafını paylaştı.
42 yaşındaki Doç. Dr. M. Umut Tuncer, anne ve babasıyla olan fotoğrafını ayetle paylaştı. Tuncer, sosyal medya kullanıcıları için "Hayırlı cumalar" mesajı verdi.
Mahmut Tuncer'in oğluna "Babasına benziyor" yorumları geldi.