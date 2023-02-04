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  4. Mahmut Tuncer'in kızı tanınıyordu! Gözlerden uzak duran oğlu da gündem oldu

Mahmut Tuncer'in kızı tanınıyordu! Gözlerden uzak duran oğlu da gündem oldu

04.02.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer babasının izinden gittiği için tanınan bir isim ama Tuncer'in bir de oğlu var. Son olarak Mahmut Tuncer'in oğlu babası ve annesiyle paylaşım yapınca dikkat çekti.

4 çocuğu olan Mahmut Tuncer'in kızlarından Gizem Tuncer son dönemde verdiği kiloların ardından bambaşka biri olmuştu. Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Gizem Tuncer'den sonra türkücünün oğlu da dikkat çekti.

Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. M. Umut Tuncer, sosyal medya hesabından annesi Işıl Tuncer ve babası Mahmut Tuncer ile birlikte çekildiği fotoğrafını paylaştı.

42 yaşındaki Doç. Dr. M. Umut Tuncer, anne ve babasıyla olan fotoğrafını ayetle paylaştı. Tuncer, sosyal medya kullanıcıları için "Hayırlı cumalar" mesajı verdi.

Ekran Alıntısı

Mahmut Tuncer'in oğluna "Babasına benziyor" yorumları geldi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Mahmut Tuncer sosyal medya anne yaşında

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