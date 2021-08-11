MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Makyajsız olduğu için panik yapan Nesrin Cavadzade, Arap turistlerin arkasına saklandı

Makyajsız olduğu için panik yapan Nesrin Cavadzade, Arap turistlerin arkasına saklandı

11.08.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün sevgilisi Gökhan Alkan ile nişanlandığını duyuran Nesrin Cavadzade, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Maskesiz ve makyajsız olarak görüntülenince ortalığı birbirine katan oyuncu, Apar turistlerin arkasına saklanarak kendisini kamufle etmeye çalıştı.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir avukatlık ofisinin önündeydi. Cep telefonuyla görüştüğü sırada maskesiz ve makyajsız olarak görüntülenen oyuncu, objektifleri fark edince binaya girmek istedi.

NESRİN CAVADZADE'NİN PANİK ANLARI

Kapısı kapalı olan binanın girişinde Arap turist kafilesiyle karşılaşan oyuncu, zile basarak binadakilere “Çabuk açın, kapıda kaldım” diyerek çıkıştı.

"O FOTOĞRAFLARI SİLECEKSİNİZ"

"O FOTOĞRAFLARI SİLECEKSİNİZ"
Basın mensuplarına “O fotoğrafları sileceksiniz! İstemiyorum” diyerek tepki gösteren ve turistlerin arasına kamufle olduğu sırada objektiflere kaçamak bakışlar atan oyuncunun, üzerine kahve döküldüğü ve yedek kıyafetlerinin gelmesini beklediği öğrenildi.
Nesrin Cavadzade'nin bu hareketlerine bir anlam verilemedi.
Geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Cavadzade, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz ve nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullanmıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Büyük tepki çekmişti! Açıklama yaptı

Büyük tepki çekmişti! Açıklama yaptı

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.