Makyajsız olduğu için panik yapan Nesrin Cavadzade, Arap turistlerin arkasına saklandı

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Cavadzade, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz ve nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullanmıştı.