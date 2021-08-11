Makyajsız olduğu için panik yapan Nesrin Cavadzade, Arap turistlerin arkasına saklandı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir avukatlık ofisinin önündeydi. Cep telefonuyla görüştüğü sırada maskesiz ve makyajsız olarak görüntülenen oyuncu, objektifleri fark edince binaya girmek istedi.
NESRİN CAVADZADE'NİN PANİK ANLARI
Kapısı kapalı olan binanın girişinde Arap turist kafilesiyle karşılaşan oyuncu, zile basarak binadakilere “Çabuk açın, kapıda kaldım” diyerek çıkıştı.
"O FOTOĞRAFLARI SİLECEKSİNİZ"
Basın mensuplarına “O fotoğrafları sileceksiniz! İstemiyorum” diyerek tepki gösteren ve turistlerin arasına kamufle olduğu sırada objektiflere kaçamak bakışlar atan oyuncunun, üzerine kahve döküldüğü ve yedek kıyafetlerinin gelmesini beklediği öğrenildi.
Nesrin Cavadzade'nin bu hareketlerine bir anlam verilemedi.
Geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Cavadzade, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz ve nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullanmıştı.
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