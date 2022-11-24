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Margot Robbie Leonardo DiCaprio ile erotik sahneleri çekmeden önce... Yeni itiraf geldi

24.11.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Margot Robbie, 2013 yapımı ‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) filminde müstehcen sahneleriyle dikkat çekmişti. Sevişme sahnesi çekmenin hiç de kolay olmadığını itiraf eden Robbie Leonardo DiCaprio ile erotik sahneleri çekmeden önce tekila shotladığını da açıkladı.

Margot Robbie, Wolf of Wall Street'te Leonardo DiCaprio ile şehvetli yatak odası sahnelerini çekmeden önce cesarete ihtiyacı olduğunu açıkladı. Çekimlerde zorlandığını açıklayan güzel oyuncu konu hakkında yeniden konuştu.

"KÜÇÜCÜK BİR YATAK ODASINDA..."

32 yaşındaki Avustralyalı aktris, sahnelerden önce sinirlerini yatıştırmak için 'birkaç tekila içtiğini' itiraf etti.

Robbie daha önce de küçücük bir yatak odasında, kamera arkasında görevli 30 tane erkek kendisine bakarken sevişme sahnesi çekmenin hiç de kolay olmadığını ifade etmişti.

Sevişme sahneleri zorlamıştı! Yıllar sonra itirafSevişme sahneleri zorlamıştı! Yıllar sonra itiraf

O sahneler çekilirken 22 yaşında olan Margot Robbie ekranda kendinden emin görünse de gerçek hayatta durumun böyle olmadığını itiraf etti.

"BAŞTAN SONA BİR SEKS SAHNESİ..."

"BAŞTAN SONA BİR SEKS SAHNESİ..."

Güzel oyuncu sık sık bu yapımda zorlandığını anlatıyor. Robbie bir açıklamasında da "Seksle sonuçlandığı veya seksin yeni bittiği sahneler çekmiştim. Ama Wolf Of Wall Street'te yaptığım gibi baştan sona bir seks sahnesi çekmemiştim. Bu benim ilkimdi" demişti.

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Margot Robbie

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