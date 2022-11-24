Margot Robbie Leonardo DiCaprio ile erotik sahneleri çekmeden önce... Yeni itiraf geldi

"BAŞTAN SONA BİR SEKS SAHNESİ..."

Güzel oyuncu sık sık bu yapımda zorlandığını anlatıyor. Robbie bir açıklamasında da "Seksle sonuçlandığı veya seksin yeni bittiği sahneler çekmiştim. Ama Wolf Of Wall Street'te yaptığım gibi baştan sona bir seks sahnesi çekmemiştim. Bu benim ilkimdi" demişti.