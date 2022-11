Sevişme sahneleri zorlamıştı! Margot Robbie'den Para Avcısı itirafı! Yıllar sonra anlattı

32 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Vanity Fair’e verdiği röportajda, bir dönem oyunculuğu bırakma noktasına geldiğini anlattı. MargotRobbie, dünya çapında şöhreti yakalamasını sağlayan ‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) adlı filmden sonra her şeyi bırakmak istediğini söyledi.

Filmde Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan Robbie, “İlk sahnelerden sonra bir şeyler oldu, çok korkunçtu. Anneme ‘Sanırım bunu yapmak istemiyorum’ dediğimi hatırlıyorum. Bana baktı ve ‘Tatlım, bence vazgeçmek için artık çok geç’ dedi. İşte o zaman tek yolun devam etmek olduğunu anladım” diye konuştu.

SEVİŞME SAHNESİ İTİRAFI

Robbie, filmi bırakmak istemesinin sebebinin, paparazzilerle mücadele etmek zorunda kalması olduğunu anlattı.

Robbie daha önce de küçücük bir yatak odasında, kamera arkasında görevli 30 tane erkek kendisine bakarken sevişme sahnesi çekmenin hiç de kolay olmadığını ifade etmişti.