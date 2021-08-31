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MasterChef Emre Büber kimdir, aslen nereli? MasterChef Emre Büber kaç yaşında?

31.08.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de daha önce ana kadroya girmeye hak kazanan 15. isim olan Emre Büber, yeni bölümde de sık sık gündeme geldi. Başarılı tabaklarıyla bilinen Emre Büber'in hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Peki MasterChef Emre Büber kimdir, aslen nereli? MasterChef Emre Büber kaç yaşında? İşte merak edilenler...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de kadroya giren 15. isim olan Emre Büber'in hayatı merak konusu oldu. İddialı tavırlarıyla yeni bölümlerde de dikkat çeken yarışmacının hayatı ve mesleği de merak ediliyor. Peki MasterChef Emre Büber kimdir, aslen nereli?

MASTERCHEF EMRE BÜBER KİMDİR?

MasterChef Türkiye'de daha önce 15. önlüğü giymiş olan ve ana kadroda yarışan Emre Büber sık sık gündeme geliyor. Final turunda yapmış olduğu yemeklerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Büber'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına Avusturya'dan katılan Büber, aslen Konyalıdır. 26 yaşında olan Büber, bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da dünyaya gelmiştir.
Aşçılık eğitimi almamış olan yarışmacı sektörde tecrübe kazanmıştır. İddialı tavırları ile bilinmekte olan isim, yarışmada başarılı yemekleri ile jürinin ilgisini çekmekte.
Emre Büber, Masterchef'e şampiyon olmak için geldiğini söylemiştir. Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de bununla birlikte Avusturya'da doğmuş ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelmiştir.
19 yaşında da Avusturya'ya geri dönmüş olan Büber, orada iş bulamadığı için aşçılığa başlamıştır. Yarışmacının Instagram hesabı ve kullanıcı adı ise @emres.kitchen'dir.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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