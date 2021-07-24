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Masterchef Somer Şef kimdir? MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

24.07.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yeni sezonu ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Masterchef Türkiye'nin 3 jürisinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Masterchef Somer Şef kimdir? MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Masterchef Türkiye programında 3 jüriden biri olan Somer Sivrioğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Yaptığı yemekler, yazdığı kitaplar ve kurduğu restoranıyla adından sıkça söz ettiren Somer Şef'in kariyeri araştırılıyor. Peki Masterchef Somer Şef kimdir?

Masterchef Somer Şef kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu'nun hayatı merak ediliyor.
1971 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 senesine kadar Türkiye'de kalmıştır. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği görevi yapmış olan Sivrioğlu, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan deneyimli isim daha sonra master yapmıştır.
Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile beraber 'Efendy' isimli bir Türk restoranı kurmuştur. Menüsünde birçok türk lezzeti bulunan bu restoran dünyada Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Sivrioğlu, bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş ve ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.
En iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül kazanmış olan Somer Şef, Efendy isimli restoranı ile Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak amacıyla MasterChef Avustralya’da yer almıştır. 2015 senesinde ise Türk mutfağını sevdirmek amacıyla Türk yemeklerini içeren bir kitap hazırlamıştır.
Masterchef Türkiye isimli programda jürilik yapmaya devam eden Somer Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evliydi. Daha sonra Sencer'den boşanan Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır.
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Masterchef
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