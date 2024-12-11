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Nasıl kaçtığı ortaya çıktı! Rusya'dan Suriye'de gizli operasyon: 'Esad'ı kurtarmak'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.12.2024 15:45
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Suriye'deki ilerleyişine 27 Kasım tarihinde başlayan muhalifler, başkent Şam'ı da ele geçirerek Esad rejimini devirdi. Bir süre sonra Beşar Esad'ın Rusya'ya sığındığı haberi geldi. Bloomberg'te yer alan habere göre Esad'ın nasıl Rusya'ya gittiği ortaya çıktı. Kremlin'in Esad'ın kaçışı için gizli bir operasyon düzenlediği iddia ediliyor.

Nasıl kaçtığı ortaya çıktı! Rusya'dan Suriye'de gizli operasyon: 'Esad'ı kurtarmak'

Suriye'de muhalifler başkent Şam'ı ele geçirdikten sonra tüm dünya kamuoyunun gözü kulağı Beşar Esad'dan gelecek haberlere yönelmişti. Bir süre sonra Suriye'den kaçtığı öğrenilen devrik lider Esad'ın Rusya'ya kaçarak sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bloomberg'de yer alan habere göre Esad'ı Rusya gizli bir operasyonla kaçırdı! İşte film gibi operasyonun detayları!

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İKİNCİ BİR KADDAFİ OLAYI İSTENMEDİ

Habere göre Rus yetkililer, 2011’de Libya lideri Muammer Kaddafi’nin linç edilip öldürülmesinin bir benzeri Suriye'de görmek istemedi.

Bu durum, Rusya’nın müttefiki olan Esad konusunda daha hassas davranmasına yol açtı. Rusya, Esad’ı kurtarmak için harekete geçti, ancak rejimi ayakta tutamayacağını da fark etti.

GİZLİ UÇAK, RUS ÜSSÜNDEN KALKTI

Rusya, Esad’ı savaşın kaybedileceğine ikna etti ve ailesiyle birlikte Şam'ı hemen terk etmesi şartıyla devrik Başkan'a güvenli bir çıkış yolu sundu.

Konunun hassasiyeti nedeniyle kimliklerinin açıklanmasını istemeyen üç kişi Rusya’nın bu kararını, bir Kaddafi olayını daha önleme çabası olarak nitelendirdi.

Rus istihbarat yetkilileri, Esad’ın firarını organize etti. İki farklı kaynağa göre, Esad’ı taşıyan uçak Rusya’nın Suriye’deki hava üssünden kalktı. Uçak, fark edilmemesi için transponderını kapattı. Uçağın güvenliği sağlanırken, operasyonun gizliliği ön planda tutuldu.

RUSYA NEDEN SURİYE'Yİ SAVUNMADI?

Habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad’ın yönetimine yönelik tehdidin neden zamanında tespit edilemediğini sorguladı, ancak net bir yanıt alamadı.

Kremlin’e yakın bir kaynağa göre, istihbarat servislerinin başarısızlığı Putin’i rahatsız etti. Bu durum, Kremlin’in sahadaki gerçekleri kabullenerek farklı bir strateji izlemesine neden oldu.

Peskov yorum yapmaktan kaçındı. Başkan Putin, rejimin çöküşü hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Rusya, devrik firari Esad hakkında sessizliğini koruyor.

Anahtar Kelimeler:
suriye Rusya esad
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