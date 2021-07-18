MasterChef'te yangın paniği! Danilo Zanna yarışmacıyı fena haşladı!

MasterChef’in yeni bölümünde üçlü düellolar son sürat devam ediyor. Karnıyarık ve pilav için yarışılan yeni bölümde birbirinden iddialı üç yarışmacı arasında büyük rekabet yaşandı. Heyecanın tavan yaptığı anlarda stüdyoda bir de yangın paniği yaşandı. Yarışmacılardan Şükrü Özsarı’nın ocak üstündeki tenceresi alevler içinde kaldı. Alev ve dumanın stüdyoyu sarması sonrası Danilo Zanna yarışmacıyı “Nerdeyse yakıyordun stüdyoyu!” şeklinde azarladı.

MasterChef yarışmacısının tenceresi alev aldı!

TV8’in sevilen yarışması MasterChef’in yeni bölümünde karnıyarık ve pilav yapıldı. 17 Temmuz Cumartesi günü üçlü düellolar devam ederken, bu defa ilk turda şeflerden olumlu sonuç almış olan Mehmet Ürker, Şükrü Özsarı ve yarışmacı Hamza yarıştı.

"Seneye gelirler" Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı ve birbirlerine meydan okuduğu bölümde yarışmacı Mehmet birinci olacağını iddia ederek rakipleri için “Seneye gelirler” dedi.

Adrenali dolu ve rekabetin hat safhada olduğu düello sırasında yarışmacı Hamza ise “Diğer yarışmacılar bilmiyorlarsa workshop vereyim” şeklinde konuşarak rekabeti artırdı.

Stüdyoda yangın paniği! Süre sıkıntısının yaşandığı yarışmada bir de yangın paniği yaşandı.