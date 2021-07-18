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MasterChef'te yangın paniği! Danilo Zanna yarışmacıyı fena haşladı!

18.07.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in ilgiyle izlenen yarışması MasterChef’te bugün karnıyarık ve pilav yapıldı. Birbirinden iddialı üç yarışmacının kıyasıya mücadelesi sırasında stüdyoda yangın paniği yaşandı. Sınırlı sürede yemeklerini yetiştirmeye çalışan yarışmacılardan Şükrü Özsarı’nın ocak üstündeki tenceresi bir anda alev aldı. Stüdyoda panik anlarının yaşandığı korku dolu dakikalarda şeflerden Danilo Zanna yarışmacıyı “Nerdeyse yakıyordun stüdyoyu!” şeklinde azarladı.

MasterChef’in yeni bölümünde üçlü düellolar son sürat devam ediyor. Karnıyarık ve pilav için yarışılan yeni bölümde birbirinden iddialı üç yarışmacı arasında büyük rekabet yaşandı. Heyecanın tavan yaptığı anlarda stüdyoda bir de yangın paniği yaşandı. Yarışmacılardan Şükrü Özsarı’nın ocak üstündeki tenceresi alevler içinde kaldı. Alev ve dumanın stüdyoyu sarması sonrası Danilo Zanna yarışmacıyı “Nerdeyse yakıyordun stüdyoyu!” şeklinde azarladı.

MasterChef yarışmacısının tenceresi alev aldı!

TV8’in sevilen yarışması MasterChef’in yeni bölümünde karnıyarık ve pilav yapıldı. 17 Temmuz Cumartesi günü üçlü düellolar devam ederken, bu defa ilk turda şeflerden olumlu sonuç almış olan Mehmet Ürker, Şükrü Özsarı ve yarışmacı Hamza yarıştı.

"Seneye gelirler"

"Seneye gelirler"
Birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı ve birbirlerine meydan okuduğu bölümde yarışmacı Mehmet birinci olacağını iddia ederek rakipleri için “Seneye gelirler” dedi.
Adrenali dolu ve rekabetin hat safhada olduğu düello sırasında yarışmacı Hamza ise “Diğer yarışmacılar bilmiyorlarsa workshop vereyim” şeklinde konuşarak rekabeti artırdı.

Stüdyoda yangın paniği!

Stüdyoda yangın paniği!
Süre sıkıntısının yaşandığı yarışmada bir de yangın paniği yaşandı.

“Neredeyse yakıyordun stüdyoyu!”

“Neredeyse yakıyordun stüdyoyu!”
Yarışmacılardan Şükrü’nün ocak üstündeki tenceresi bir anda alev aldı. Stüdyoda yaşanan korku dolu anlar esnasında şeflerden Danilo Zanna yarışmacıya “Neredeyse yakıyordun stüdyoyu!” şeklinde bağırdı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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