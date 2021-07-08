TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programı yarışmacıları bir üst tura geçebilmek için en iyi yemekleriyle jürilerin önüne çıkıyor. MasterChef yarışmacısı Merve Bilgen'in aldığı evlilik teklifi stüdyoda espirilerin havada uçuşmasına neden oldu. Peki MasterChef yarışmacısı Merve Bilgen nasıl evlilik teklifi aldı? Merve Bilgen üst tura geçebildi mi? İşte ayrıntılar...

MasterChef Merve Bilgen nasıl evlilik teklifi aldı?

Merve Bilgen yarışmaya Aydın Nazilli'den katıldı. 24 yaşındaki Bilgen hırslı olduğunu, azimli olduğunu ve birinci olmak için MasterChef'e geldiğini söyleyerek iddialı olduğunu belli etti.

Jüri üyelerinin karşısına çıkan Bilgen 1 haftalık evli olduğunu söyleyince Somer Şef "Evlenip balayına MasterChef'e mi gelelim dediniz?" diye sorarak espiriyi patlattı.

İşine hayran olduğunu ve severek yaptığını belirten yarışmacı Bilgen ise Somer Şef'in espirisine "En güzel balayı değil mi sizce de bence çok güzel" diyerek espirili bir şekilde karşılık verdi.

NİKAHTAN BİR GÜN ÖNCE EVLENME TEKLİFİ ALDI Mehmet Şef'in Bilgen'e nasıl evlilik teklifi aldığını sorduğunda Bilgen nikahtan bir gün önce evlenme teklifi aldığını söyledi.