MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef yarışmacısı Merve Bilgen nasıl evlilik teklifi aldı? Merve Bilgen üst tura geçebildi mi?

MasterChef yarışmacısı Merve Bilgen nasıl evlilik teklifi aldı? Merve Bilgen üst tura geçebildi mi?

08.07.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jüri üyeliğinde Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer aldığı MasterChef programında bu akşam eğlenceli anlar ekranlara geldi. MasterChef yarışmacısı Merve Bilgen aldığı evlilik teklifini jürilere anlatınca stüdyoda espirili anlar yaşandı. Peki MasterChef yarışmacısı Merve Bilgen nasıl evlilik teklifi aldı? Merve Bilgen üst tura geçebildi mi? İşte ayrıntılar...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programı yarışmacıları bir üst tura geçebilmek için en iyi yemekleriyle jürilerin önüne çıkıyor. MasterChef yarışmacısı Merve Bilgen'in aldığı evlilik teklifi stüdyoda espirilerin havada uçuşmasına neden oldu. Peki MasterChef yarışmacısı Merve Bilgen nasıl evlilik teklifi aldı? Merve Bilgen üst tura geçebildi mi? İşte ayrıntılar...

MasterChef Merve Bilgen nasıl evlilik teklifi aldı?

Merve Bilgen yarışmaya Aydın Nazilli'den katıldı. 24 yaşındaki Bilgen hırslı olduğunu, azimli olduğunu ve birinci olmak için MasterChef'e geldiğini söyleyerek iddialı olduğunu belli etti.
Jüri üyelerinin karşısına çıkan Bilgen 1 haftalık evli olduğunu söyleyince Somer Şef "Evlenip balayına MasterChef'e mi gelelim dediniz?" diye sorarak espiriyi patlattı.
İşine hayran olduğunu ve severek yaptığını belirten yarışmacı Bilgen ise Somer Şef'in espirisine "En güzel balayı değil mi sizce de bence çok güzel" diyerek espirili bir şekilde karşılık verdi.

NİKAHTAN BİR GÜN ÖNCE EVLENME TEKLİFİ ALDI

NİKAHTAN BİR GÜN ÖNCE EVLENME TEKLİFİ ALDI
Mehmet Şef'in Bilgen'e nasıl evlilik teklifi aldığını sorduğunda Bilgen nikahtan bir gün önce evlenme teklifi aldığını söyledi.
Açıklamalarına devam eden Bilgen evlilik tarihinin belli olduğunu, eşinin de "Evlenme teklifi edeyim zahmet olacak ama" sözleriyle kendisine evlenme teklifi ettiğini söyledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

Kocasından boşanmak istedi, sağ bacağını kaybetti!

Kocasından boşanmak istedi, sağ bacağını kaybetti!

8 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

8 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyayı kahreden fotoğraf karesi!

Dünyayı kahreden fotoğraf karesi!

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

'Tosuncuk'un ağabeyi Uruguay'da gözaltına alındı

'Tosuncuk'un ağabeyi Uruguay'da gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.