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Masumlar Apartmanı dizisinin Neriman'ı Gizem Katmer bakın hangi üniversiteden mezun olmuş!

21.06.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yüksek reytingleriyle bilinen Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Gizem Katmer'in mezun olduğu üniversite merak ediliyordu. Masumlar Apartmanı dizisinin Neriman'ı bakın hangi üniversiteden mezun olmuş...

İşte Gizem Katmer'in okuduğu okul ve çok konuşulan sosyal medya paylaşımları...

İŞTE MASUMLAR APARTMANI'NIN NERİMAN'ININ MEZUN OLDUĞU OKUL...

TRT 1'de yayınlanan ve aldığı yüksek izlenme oranları ile reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

SEZON FİNALİ YAPMIŞTI

SEZON FİNALİ YAPMIŞTI
Sevilen dizi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı. Sezon finali bölümünde ise sevilen oyunculardan dizide İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, kaza geçirerek diziye veda etmişti.
Dizide Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer de, başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan isimlerden biri.
Genç oyuncu Gizem Katmer 1998 doğumlu ve 22 yaşında. Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncunun hangi üniversiteden mezun olduğu merak ediliyordu.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNU
Katmer, eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde aldı. Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu da görevini de üstlendi.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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