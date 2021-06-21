Masumlar Apartmanı dizisinin Neriman'ı Gizem Katmer bakın hangi üniversiteden mezun olmuş!

İşte Gizem Katmer'in okuduğu okul ve çok konuşulan sosyal medya paylaşımları...

İŞTE MASUMLAR APARTMANI'NIN NERİMAN'ININ MEZUN OLDUĞU OKUL...

TRT 1'de yayınlanan ve aldığı yüksek izlenme oranları ile reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

SEZON FİNALİ YAPMIŞTI Sevilen dizi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı. Sezon finali bölümünde ise sevilen oyunculardan dizide İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, kaza geçirerek diziye veda etmişti.

Dizide Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer de, başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan isimlerden biri.

Genç oyuncu Gizem Katmer 1998 doğumlu ve 22 yaşında. Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncunun hangi üniversiteden mezun olduğu merak ediliyordu.