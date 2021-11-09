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Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, pozlarıyla nefes kesiyor!

09.11.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Han karakteriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, uzun süredir sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. Eda Gürkaynak, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Berrak Tüzünataç'tan ayrıldıktan sonra Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu, Gürkaynak'ı ne kadar çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor. Eda Gürkaynak, sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla, büyük beğeni topluyor.

YUNANİSTAN'DA TANIŞTILAR

2 yıl önce Yunanistan'da tanışan Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinmiyorlar.
Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak için ''Onun kendine has bütün özelliklerini seviyorum'' demişti.
Eda Gürkaynak, yalnızca duru güzelliğiyle değil, eğitim hayatındaki başarılarıyla da dikkatleri üzerine topluyor.
1994 yılında İstanbul'da doğan sosyetik güzel, Koç Lisesi'ni IB diplomayla bitirdi.
Dünya çapında büyük prestij sağlayan bu diploma sonrası, üniversite eğitimi için New York'a gitti.
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Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Eda Gürkaynak
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