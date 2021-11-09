Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, pozlarıyla nefes kesiyor!

Berrak Tüzünataç'tan ayrıldıktan sonra Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu, Gürkaynak'ı ne kadar çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor. Eda Gürkaynak, sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla, büyük beğeni topluyor.