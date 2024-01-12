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MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor! ‘Bu yıl ilk adımı attık’

12.01.2024 14:33 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda yarıyıl tatili ve yıl sonu tatili öncesi başlatılan yeni dönemle ilgili bilgi verdi. Okullarda artık yarıyıl ve yıl sonu tatilinden önceki haftalar etkinlikler düzenlenecek. Kelime oyunları, bilgi, yetenek ve münazara yarışmaları yapılacak. Yeni kararlarla ilgili detayları Bakan Tekin duyurdu. İşte MEB’in aldığı son dakika kararın detayları…

MEB’den son dakika yarıyıl ve yılsonu tatili kararı geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yarıyıl ve yıl sonu tatilinden önceki haftalara ilişkin, "Bu yıl itibarıyla o konuyla ilgili bir adım attık, yeni bir başlangıç yapıyoruz ve o bir haftayı çocuklarımızın yarıyıl boyunca devam ettikleri, yarıyıl boyunca edindikleri kazanımları gündelik hayatında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürmek istiyoruz." dedi.

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Bakan Tekin, Tokat 112 Acil Servis Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 saat süren toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.   Tokat genelinde ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 14, ortaokullarda 11, ortaöğretimde 10 olduğunu belirten Tekin, "Bu rakamlar gerçekten çok güzel rakamlar. Aynı şekilde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda 19-20 bandında. Bunlar güzel rakamlar. Emeği geçen herkese başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere teşekkür ediyoruz. Çünkü eğitime ayrılan kaynak, fiziki kapasite anlamında karşılığını bulmuş durumda. Bundan sonra yapacağımız şey, eğitimin içeriğini, niteliğini artıracak adımlara hız vermek. Yaz aylarından itibaren de yaptığımız şeyler bir anlamda bunu tamamlamaya dönüktü. Bu anlamda adımlar attık." diye konuştu.

Sanat ve sporda küçük yaşlardan itibaren çocukların yeteneklerine, ilgi ve alakalarına göre yönlendirilmesi gerektiğine inandıklarına işaret eden Tekin, "Türkiye'de ilk defa bir müzik ilkokulu... Ortaokulu, lisesi vardı, güzel sanatlar lisemiz ama ilkokuldan başlayan müzik eğitiminin yapıldığı yer yoktu. Aslında bununla ilgili adımlar kültürümüzde, geleneğimizde zaten var olan adımlar. Şimdi bunları yavaş yavaş güncel koşullarla revize ederek hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1934 yılında Milli Musiki ve Temsil Akademisi ilk defa kuruluyor. Aynı şekilde buralara öğretmen yetiştirmek için atılan adımlar var. Bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musiki ve sanatla ilgili yapmak istedikleri şeyler ve düşünceleri var. Türkiye'de müzikle başladık, genel anlamda sanat eğitimini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kavuşturmak, çocuklarımızın yeteneklerini ve ilgilerini bu anlamda değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, gelecek cuma günü öğrencilerin bahar yarıyılının öncesindeki tatil dönemine gireceklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"15 günlük tatil süreci öncesinde okullarımızda bugün itibarıyla genel anlamda öğretmenlerimiz ölçme, değerlendirme süreçlerini tamamlamış durumda. Önümüzdeki hafta itibarıyla da okullarımızda öğretmenlerimizin yürüttüğü diğer idari işlemler sebebiyle çocuklarımız, öğrencilerimiz biraz o haftayı boş geçiriyorlardı. Aynı şekilde bahar yarıyılının sonunda, yani haziran ayında da benzeri bir tabloyla karşı karşıya kalıyorduk. O son bir haftalar genellikle çocuklarımızın çok dolu dolu geçiremedikleri bir dönemdi. Bu yıl itibarıyla o konuyla ilgili bir adım attık, yeni bir başlangıç yapıyoruz ve o bir haftayı çocuklarımızın yarıyıl boyunca devam ettikleri, yarıyıl boyunca edindikleri kazanımları gündelik hayatında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürmek istiyoruz.

Önümüzdeki hafta bütün okullarımızda bilgi yarışmalarından münazaralara kadar, halk oyunları etkinliklerinden şiir, hikaye, roman ve benzeri okuma ve bunları yorumlama etkinliklerine kadar şenlik havasında geçmesini istiyoruz. Bununla ilgili okullarımıza nasıl davranacakları veya ne tür etkinlikler yapacaklarına dair paylaşımda bulunduk. Önümüzdeki hafta mümkünse bütün velilerimizi çocuklarımızın bu etkinliklerine destek olmaya, çocuklarımızı bu anlamda yönlendirmeye davet ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız şeylerin içerisinde hep konuştuğumuz, Türkiye'deki toplumu, milleti bir arada tutan temel referans değerlerimizin çocuklarımıza kazandırılması, gelecek kuşaklara aynı şekilde miras bırakılabilmesi ve bir arada yaşama azminin, kararlılığının ve iradesinin gelecek kuşaklara yansıtılması için vermek istediğimiz değerler, vatanseverlik, merhamet , paylaşım ve benzeri değerleri de bu etkinlik haftasında çocuklarımızla bir kez daha değerlendirmiş olacağız. Bunlardan bir tanesi bilgi yarışması, kelime oyunları, yetenek paylaşımı, hitabet oyunları, münazara yarışmaları."

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Milli Eğitim Bakanı okul tatil etkinlik yarıyıl tatili yusuf tekin
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