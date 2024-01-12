MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor! ‘Bu yıl ilk adımı attık’

Önümüzdeki hafta bütün okullarımızda bilgi yarışmalarından münazaralara kadar, halk oyunları etkinliklerinden şiir, hikaye, roman ve benzeri okuma ve bunları yorumlama etkinliklerine kadar şenlik havasında geçmesini istiyoruz. Bununla ilgili okullarımıza nasıl davranacakları veya ne tür etkinlikler yapacaklarına dair paylaşımda bulunduk. Önümüzdeki hafta mümkünse bütün velilerimizi çocuklarımızın bu etkinliklerine destek olmaya, çocuklarımızı bu anlamda yönlendirmeye davet ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız şeylerin içerisinde hep konuştuğumuz, Türkiye'deki toplumu, milleti bir arada tutan temel referans değerlerimizin çocuklarımıza kazandırılması, gelecek kuşaklara aynı şekilde miras bırakılabilmesi ve bir arada yaşama azminin, kararlılığının ve iradesinin gelecek kuşaklara yansıtılması için vermek istediğimiz değerler, vatanseverlik, merhamet , paylaşım ve benzeri değerleri de bu etkinlik haftasında çocuklarımızla bir kez daha değerlendirmiş olacağız. Bunlardan bir tanesi bilgi yarışması, kelime oyunları, yetenek paylaşımı, hitabet oyunları, münazara yarışmaları."