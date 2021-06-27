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Megan Fox sütyensiz tercihiyle dikkat çekti

27.06.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Machine Gun Kelly ile aşk yaşayan Megan Fox gecelerde yakalandı. Evliliğini bu ilişki için bitiren Fox'un sütyensiz hali magazin gündeminde kendine yer buldu.

2020 yılının başlarında Midnight In The Switchgrass filminin setinde tanışan Megan Fox ve Machine Gun ilişkilerini Mayıs 2020’de duyurmuştu. Aşklarıyla gündem olan ikili gece hayatını seviyor.

Genç sevgilisi Machine Gun Kelly’nin her konserine eşlik eden Megan Fox yine genç sevgilisini yalnız bırakmadı.

Gece hayatına da son sürat devam eden çift, bir partide görüntülendi. Gecenin sonunda yürümekte zorluk çeken Megan Fox’un sütyensiz büstiyer tercihi de gözlerden kaçmadı. Fox deri bir pantolon ve ten rengi bir üstle partinin yıldızı olmayı başardı.

Tüm dikkatleri üzerine çeken Fox da sütyen sevmeyen ünlüler kervanına katıldı.

Sütyen sevmeyen ünlüler

Megan Fox

Megan Fox
Genç sevgilisiyle gecelerde boy gösteren Megan Fox yine kendine hayran bıraktı.

Miley Cyrus

Miley Cyrus
Yaptığı her paylaşım olay olan Miley Cyrus her zaman cesur tarzıyla dikkat çeken bir isim.
Miley Cyrus market alışverişi sırasında göğüslerinin belli olmasını pek de umursamadı.

Bella Hadid

Bella Hadid
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Anahtar Kelimeler:
Megan Fox
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