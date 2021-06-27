Megan Fox sütyensiz tercihiyle dikkat çekti

2020 yılının başlarında Midnight In The Switchgrass filminin setinde tanışan Megan Fox ve Machine Gun ilişkilerini Mayıs 2020’de duyurmuştu. Aşklarıyla gündem olan ikili gece hayatını seviyor.

Genç sevgilisi Machine Gun Kelly’nin her konserine eşlik eden Megan Fox yine genç sevgilisini yalnız bırakmadı.

Gece hayatına da son sürat devam eden çift, bir partide görüntülendi. Gecenin sonunda yürümekte zorluk çeken Megan Fox’un sütyensiz büstiyer tercihi de gözlerden kaçmadı. Fox deri bir pantolon ve ten rengi bir üstle partinin yıldızı olmayı başardı.

Tüm dikkatleri üzerine çeken Fox da sütyen sevmeyen ünlüler kervanına katıldı.