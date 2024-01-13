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    4. Meksika'daki uzaylı cesetleri dünyayı sarsmıştı! NASA olaya el atmıştı... Meksika'nın 'uzaylı cesetlerinin' gizemi Peru yetkilileri tarafından çözüldü

    Meksika'daki uzaylı cesetleri dünyayı sarsmıştı! NASA olaya el atmıştı... Meksika'nın 'uzaylı cesetlerinin' gizemi Peru yetkilileri tarafından çözüldü

    13.01.2024 08:22 | Son Güncelleme:
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    NASA'nın araştırmasına yol açan Meksika'daki 'uzaylı cesetleri' gizeminin, figürlerin aslında hayvan kemiklerinden yapılmış oyuncak bebekler olduğunu söyleyen Perulu yetkililer tarafından 'çözüldüğü' iddia edildi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği olaydaki yeni gelişme herkesi şaşırtmaya yetti.

    Geçtiğimiz aylarda Meksika meclisinde düzenlenen oturumda Peru'da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset ilk kez kamuoyuna gösterildi. Gösterilen cesetlerin 100 yaşında olduğu iddia edilirken 'gezegenimize ait değil' açıklaması yapılmıştı. NASA olaya ilişkin soruşturma başlatarak uzaylı cesedi olduğu iddia edilen kalıntıları incelemeye başlamıştı. Meksika'daki uzaylı cesetlerine dair yeni bir gelişme yaşandı.

    Kesfet

    Analizi yürüten adli arkeolog Flavio Estrada, geçen yıl gümrük yetkilileri tarafından ele geçirilen iki oyuncak bebeğe benzeyen figürün kağıt, yapıştırıcı, metal, insan ve hayvan kemiklerinden yapıldığını ortaya çıkardı.

    Sözde uzaylı cesetlerinin yalnızca yeni üretilmiş, deri varlığını simüle etmek için kağıt ve sentetik yapıştırıcı karışımıyla kaplanmış oyuncak bebekler olduğunu belirten Estrada, "Sonuç basit: Bunlar, bu gezegendeki hayvanların kemiklerinden, modern sentetik yapıştırıcılarla bir araya getirilmiş oyuncak bebeklerdir. Onlar dünya dışı varlıklar değiller; uzaylılar değiller" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    uzaylı Meksika Peru
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