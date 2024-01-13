Meksika'daki uzaylı cesetleri dünyayı sarsmıştı! NASA olaya el atmıştı... Meksika'nın 'uzaylı cesetlerinin' gizemi Peru yetkilileri tarafından çözüldü

Geçtiğimiz aylarda Meksika meclisinde düzenlenen oturumda Peru'da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset ilk kez kamuoyuna gösterildi. Gösterilen cesetlerin 100 yaşında olduğu iddia edilirken 'gezegenimize ait değil' açıklaması yapılmıştı. NASA olaya ilişkin soruşturma başlatarak uzaylı cesedi olduğu iddia edilen kalıntıları incelemeye başlamıştı. Meksika'daki uzaylı cesetlerine dair yeni bir gelişme yaşandı.

