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  4. Melek Mosso'nun gelinlikli pozlarına çirkin yorumlar! "Midem bulandı" diyerek kızdı

Melek Mosso'nun gelinlikli pozlarına çirkin yorumlar! "Midem bulandı" diyerek kızdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.03.2024 15:47
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Son dönemin popüler şarkıcılarından biri olan Melek Mosso ile manken Serkan Sağdıç geçtiğimiz yıl evlenmişti. Sosyal medyada bir sayfa tarafından ünlü şarkıcının düğün fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımın altına gelen kötü yorumlara Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Melek Mosso sahne tarzları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında yerini alıyor.

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O YORUMLARA SİNİRLENDİ

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.

Sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Melek Mosso bu kez düğün fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Bir sayfa tarafından çiftin düğün fotoğrafları paylaşıldı. 'Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın düğününden kareler... Siz gelinin tercihlerini nasıl buldunuz?' sorusu soruldu. Sosyal medya kullanıcılarından paylaşıma yorum yağdı.

Paylaşıma, "Evet damat çok iyi, gelinin ise kuaför kazası diyelim", "Damat kör galiba", "Allah affetsin kulakları ne öyle", "Gelinlik kötü eldiven çok kötü", "Dövmeden gelinlik göremedim","Yani o saç öyle mi yapılır? kulaklar fora", "Melek aynı Sulukule çingenelerine benziyor" gibi yorumlar yapıldı.

Melek Mosso da gelinliğine yapılan yorumlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şarkıcı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso ele serkan sağdıç
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