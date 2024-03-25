Melek Mosso'nun gelinlikli pozlarına çirkin yorumlar! "Midem bulandı" diyerek kızdı

Paylaşıma, "Evet damat çok iyi, gelinin ise kuaför kazası diyelim", "Damat kör galiba", "Allah affetsin kulakları ne öyle", "Gelinlik kötü eldiven çok kötü", "Dövmeden gelinlik göremedim","Yani o saç öyle mi yapılır? kulaklar fora", "Melek aynı Sulukule çingenelerine benziyor" gibi yorumlar yapıldı.