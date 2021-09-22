Melis'le kavgaları bitmiyordu! Kısmetse Olur'un Erdem'i nişanlısıyla sarmaş dolaş

Kısmetse Olur yarışmasının en ses getiren isimlerinden Melis Buse Betkayan ile yaşadığı ilişkiyle akıllara kazınan Erdem Dalfidan, aradığı aşkı yarışmadan sonra buldu. Betkayan ile yaşadığı ilişkide zor zamanlar geçiren Dalfidan, yarışmadan sonra tanıştığı sevgilisi Yağmur ile nişanlandı.

Kısmetse Olur evinin gergin çiftlerinden olan Erdem Dalfidan ve Melis Buse Betkayan, sık sık yaşadıkları tartışmalarla dikkat çekiyor ve ayrılığın eşiğine gelip birbirlerine yeniden şans veriyolardı. Erdem Dalfidan, hayatının aşkını, Kısmetse Olur macerası bittiğinde buldu.