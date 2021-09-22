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Melis'le kavgaları bitmiyordu! Kısmetse Olur'un Erdem'i nişanlısıyla sarmaş dolaş

22.09.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasında Melis Buse Betkayan ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle adından söz ettiren Erdem Dalfidan, yarışma sona erince aradığı aşkı buldu. Geçtiğimiz ay nişanlanan eski yarışmacı, nişanlısıyla sarmaş dolaş pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Kısmetse Olur yarışmasının en ses getiren isimlerinden Melis Buse Betkayan ile yaşadığı ilişkiyle akıllara kazınan Erdem Dalfidan, aradığı aşkı yarışmadan sonra buldu. Betkayan ile yaşadığı ilişkide zor zamanlar geçiren Dalfidan, yarışmadan sonra tanıştığı sevgilisi Yağmur ile nişanlandı.

Melis'ten çekmediği kalmamıştı! Kısmetse Olur'un Erdem'i nişanlandı

Kısmetse Olur evinin gergin çiftlerinden olan Erdem Dalfidan ve Melis Buse Betkayan, sık sık yaşadıkları tartışmalarla dikkat çekiyor ve ayrılığın eşiğine gelip birbirlerine yeniden şans veriyolardı. Erdem Dalfidan, hayatının aşkını, Kısmetse Olur macerası bittiğinde buldu.

İŞTE ERDEM DALFİDAN'IN AŞK POZLARI:

32 yaşındaki Erdem Dalfidan, sevgilisi Yağmur ile geçtiğimiz ağustos ayında nişanlandı.
Bursa'da doğup büyüyen eski yarışmacı, sevgilisiyle samimi pozlarını, sık sık sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
Bursa'da işletmecilik yapan Dalfidan, akıllarda Melis Buse Betkayan ile yaşadığı gerginliklerle kalmıştı.
Bir dargın bir barışık çift, Kısmetse Olur programının en çok konuşulan ikilisiydi.
Yarışma sonrası şöhretin kapılarını aralayan Dalkıran'ın, Instagram'da 190 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
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