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Menajerimi Ara final mi yapacak? Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?

10.07.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılından bu yana Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve aldığı yüksek reytinglerle adından söz ettiren Menajerimi Ara dizisi için gelen final haberi dizinin takipçilerini üzdü. Başrollerinde başarılı ve genç oyunculardan Ahsen Eroğlu ile Deniz Can Aktaş gibi isimlerin olduğu diziden, başarılı oyuncu Canan Ergüder rahatsızlığı sebebiyle geçmiş bölümlerde ayrılmak durumunda kalmıştı. Peki Menajerimi Ara final mi yapacak? Menajerimi Ara ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

Ay Yapım tarafından çekilen, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği sevilen dizi Menajerimi Ara, elde ettiği yüksek reytinglerle adından söz ettiyordu. Sevilen diziden gelen final haberi dizinin izleyicilerini üzdü. Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder rahatsızlığı sebebiyle önceki bölümlerde diziden ayrılmıştı. Ergüder'in ayrılığı sonrası eksik de olsa çekimlere devam eden ekipten üzücü haber geldi. Peki Menajerimi Ara final mi yapacak?

Menajerimi Ara final mi yapacak?

Star TV'de geçtiğimiz seneden bu yana yayınlanmaya devam eden Menajerimi Ara dizisinden gelen son haber, dizinin takipçilerini üzdü.
Sevilen dizi için final kararı verildi. Önceki haftalarda dizide Feris rolüne hayat veren başarılı oyuncu Canan Ergüder sağlık problemleri sebebiyle yapıma veda etmek durumunda kalmıştı. Feris'in vedasının ardından gelen final haberi dizinin izleyenlerini üzüntüye uğrattı.
İzleyiciler "Menajerimi Ara final mi yapacak?", "Menajerimi Ara ne zaman final yapıyor?" sorularını merak ediyor.
Sevilen dizi, bu Pazar akşamı yayınlanacak olan 45. bölümüyle ekranlara veda edecek. Uyarlama olan yapım, ünlü sanatçıların ve menajerlerin ışıltı dünyasının görünmeyen taraflarını ve bir menajerlik ajansının çalışanlarının öyküsünü ekrana taşımıştı.
Başarılı dizinin final bölümünden ilk tanıtım ise yayınlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Star TV Menajerimi Ara dizisi Ahsen Eroğlu
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