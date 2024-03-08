Meryem Uzerli imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak ülkemizde gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, her yaptığı, her giydiği, her söylediğiyle büyük ilgi görüyor. Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı bakın kim olacakmış!



YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü oyuncu bu kez yenilediği imajıyla kendine hayran bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan Meryem Uzerli'nin son hali çok beğenildi.

Ünlü oyuncu saçlarının rengini tamamen değiştirerek herkesi şaşırttı.

Uzerli'nin sıcak küllü bir sarı gibi gözüken fakat ışıkta platine kaçan saçları sosyal medyada ilgi gördü.

YORUM YAĞDI Ünlü ismin yeni imajına sosyal medyada; 'Çok yakış', 'Harika görünüyorsun', 'Bu ne güzellik', 'Güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.