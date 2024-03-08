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Meryem Uzerli imaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 07:51
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırarak hafızalara kazınan Meryem Uzerli, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplayan Meryem Uzerli, bu kez yeni imajıyla adından söz ettirdi. Ünlü ismin son hali çok beğenildi.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak ülkemizde gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, her yaptığı, her giydiği, her söylediğiyle büyük ilgi görüyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı bakın kim olacakmış! Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı bakın kim olacakmış!


Chef GPT

YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü oyuncu bu kez yenilediği imajıyla kendine hayran bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan Meryem Uzerli'nin son hali çok beğenildi.
Ünlü oyuncu saçlarının rengini tamamen değiştirerek herkesi şaşırttı.
Uzerli'nin sıcak küllü bir sarı gibi gözüken fakat ışıkta platine kaçan saçları sosyal medyada ilgi gördü.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü ismin yeni imajına sosyal medyada; 'Çok yakış', 'Harika görünüyorsun', 'Bu ne güzellik', 'Güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.
Muhteşem Yüzyıl'ın en popüler döneminde, bir anda tükenmişlik sendromuna girdiğini söyleyerek Berlin'e taşınan Meryem Uzerli, kızlarıyla daha sakin ve sessiz bir hayat sürüyor.
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