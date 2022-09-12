Meryem Uzerli'nin büyük kızını gören inanamadı! Annesinin kopyası

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, verdiği bir röportajda geçmişte yaşadığı hızlı aşklardan ve kararlardan dolayı çok yıprandığını belirtti.

Oyuncu, "Aşık olunca vücut ve ruh dans içinde, enerjimi çok yükseltiyor. Karşımdaki ile güzel bir yolculuk yaşarsak daha dengeli ve sağlıklı oluyorum. Geçmişimde hızlı kararlar sonrası fazla yıprandım artık yavaş ilerliyorum" ifadelerini kullandı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Uzerli, kısa sürede gündem olurken hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Şimdilerde ABD'li sevgilisi ve iki kızıyla Berlin'de yaşayan Uzerli'nin özellikle ailesi merak konusu oldu.

Ünlü oyuncunun büyük kızının son halini görenler ise hayran kaldı. Anne-kızın benzerliği dikkat çekti.