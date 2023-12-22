Meydan okuma uğruna dondurucu soğukta elektrik direğini yaladı! Dili yapışınca saatlerce öylece beklemek zorunda kaldı

Geçtiğimiz hafta Çin'in birçok bölgesi 0 santigrat derecenin altındaki soğuklarla karşı karşıya kaldı. Dondurucu soğuklar beraberinde kar yağışını da getirirken bölgeden kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral oldu.

