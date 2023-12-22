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    4. Meydan okuma uğruna dondurucu soğukta elektrik direğini yaladı! Dili yapışınca saatlerce öylece beklemek zorunda kaldı

    Meydan okuma uğruna dondurucu soğukta elektrik direğini yaladı! Dili yapışınca saatlerce öylece beklemek zorunda kaldı

    22.12.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Heilongjiang eyaleti Harbin bölgesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren bir kişi hava sıcaklıklarının 0 derecenin altına düştüğü sokakta bir elektrik direğini yalamaya karar verdi. Sosyal medyada trend haline gelen görüntülerde genç adamın elektrik direğini yalamasıyla dilinin metala yapışması bir oldu. Saatlerce kendisine yardım edilmesi için bekleyen genç adam donarak ölmekten sonra anda kurtuldu.

    Geçtiğimiz hafta Çin'in birçok bölgesi 0 santigrat derecenin altındaki soğuklarla karşı karşıya kaldı. Dondurucu soğuklar beraberinde kar yağışını da getirirken bölgeden kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral oldu.

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    Sıcaklığın -13 santigrat derece ile -30 santigrat derece arasında değiştiği Çin'in Heilongjiang eyaletinde kavşağın sonunda elektrik direğine yapışık bir halde duran adamın görüntüsü yer aldı.
    Görüntülerdeki adamın arkadaşlarıyla iddialaştığı için elektrik direğini yaladığını ve dilinin metalde yapıştığını söyledi. Acı içinde yardım isteyen adam için polis ekiplerine haber verildi. Saatler sonra gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda genç adam sağlıklı bir şekilde elektrik direğinden kurtulmayı başardı.
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    Anahtar Kelimeler:
    Çin elektrik direği
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