Mika Raun'un uygunsuz halleri şaşkına çevirdi! "İzlerken ben utandım"

Yaptırdığı estetiklerle görüntüsü tamamen değişen TikTok fenomeni Mika Raun paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak mini etekli bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çeken fenomen imaj değiştirdi.

Aylık 50 bin TL harcadığını açıklayarak gündeme gelen Mika Can Raun, bu defa bir kadın arkadaşıyla yaşadığı samimi anları paylaşmasıyla gündeme geldi.

İhtişamlı hayatını gözler önüne seren Mika Can, Kerim Can Durmaz konserinde yaptıklarıyla hayrete düşürdü. Kız arkadaşıyla birlikte dans ederken uygunsuz vaziyetlerini takipçileriyle paylaşan Mika, olumsuz eleştiriler aldı.

Ünlü fenomeni izleyenler "İzlerken ben utandım" yorumunda bulundu.