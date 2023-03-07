Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklanması dünya basınında böyle yorumlandı... “Muhalefet birleşmeyi başardı”

Türkiye siyasetindeki hareketli günlerin ardından altı masa tekrar bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılan toplantının sonrasında 6 lider kameraların karşısına beraber geçerek adaylarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı dünya manşetlerindeki yerini aldı.
BBC NEWS
BBC News Türkiye’deki seçimlere ilişkin yaptığı haberinde, “Muhalefet seçimlerde Erdoğan’a meydan okumak için ‘Türkiye’nin Gandisi’ni’ seçti” başlığını kullandı. BBC News haberinde Erdoğan’ın 20 yıldır devam eden iktidarının sonrasında Türkiye’de başabaş giden bir seçim yaşanacağını vurguladı.
BLOOMBERG
ABD’nin medya kuruluşlarından Bloomberg manşetlerinde, “Sessiz siyasetçi, Türkiye’deki seçimlerde Erdoğan’ın karşısına çıkacak” başlığı kullanılırken, “Ana muhalefet partisi CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yarışacak. Muhalefet, seçimi kazanması durumunda gelenek dışı politikalardan geri dönme sözü verdi” ifadelerine yer verildi.
DER STANDARD
Avustralya gazetesi olan Der Satndard, “Erdoğan’ın rakibi artık Kılıçdaroğlu” başlıklı haberinde “Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarı bir sonraki seçimlerde artık garanti olmayabilir” ifadelerini kullandı.
DIE ZEIT
Almanya’da yayın hayatına devam eden Die Zeit gazetesi ise, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a karşı aday olarak gösterildiğini belirtirken Mayıs ayındaki seçimler için adayın uzun süre görüşmeler sonucunda kararlaştırıldığını vurguladı.
FRANKFURTER RUNDSCHAU
Almanya’nın siyasi gazetelerinden biri olan Frankfurter Rundshau, “Türk muhalefeti birleşti, adayı netleşti” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu okuyucularına duyurdu. Rundschau, “Kılıçdaroğlu, önceki hatalara rağmen cumhurbaşkanlığı seçimleri için en iyi aday gibi görünüyor” diyerek Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanabilme ihtimali üzerine yoğunlaştı.