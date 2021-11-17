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Milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medyada bambaşka biri

17.11.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı’nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, saha içinde başarısıyla sosyal medyada ise paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram’da geniş bir takipçi kitlesi olan genç sporcu paylaşımlarıyla hayranlarından tam not aldı.

Milli voleybolcu Hande Baladın, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla hayranlarından tam not alıyor. Eczacıbaşı'nın süper oyuncusu Hande Baladın, sahadaki performansı ile gönüllerde taht kurdu.

HANDE BALADIN SAHA DIŞI POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Hande Baladın, Instagram'da adeta coşuyor.
Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Hande Baladın, voleybolda sergilediği performansı özel hayatında da gösteriyor. Bunu da sıklıkla sosyal medyada paylaşan Milli sporcu 7'den 70'e herkesin sevgilisi oldu.
Hande Baladın, sosyal medyada paylaştığı iddialı pozları ile sahada olduğu kadar saha dışında da çok konuşuldu.

HANDE BALADIN SAHA DIŞI POZLARIYLA BAMBAŞKA!

HANDE BALADIN SAHA DIŞI POZLARIYLA BAMBAŞKA!
Yüzbinlerce takipçisinin olduğu Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile beğeni rekorları kıran Hande Baladın, özellikle tatilde verdiği pozlarla takipçilerini sevindirdi.
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