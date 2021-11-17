Milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medyada bambaşka biri

Milli voleybolcu Hande Baladın, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla hayranlarından tam not alıyor. Eczacıbaşı'nın süper oyuncusu Hande Baladın, sahadaki performansı ile gönüllerde taht kurdu.

HANDE BALADIN SAHA DIŞI POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Hande Baladın, Instagram'da adeta coşuyor.

Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Hande Baladın, voleybolda sergilediği performansı özel hayatında da gösteriyor. Bunu da sıklıkla sosyal medyada paylaşan Milli sporcu 7'den 70'e herkesin sevgilisi oldu.

Hande Baladın, sosyal medyada paylaştığı iddialı pozları ile sahada olduğu kadar saha dışında da çok konuşuldu.

HANDE BALADIN SAHA DIŞI POZLARIYLA BAMBAŞKA!