“Milyoner koca” ilanı vermişti! Şehirdeki reklam panolarına jet yanıt... Ukraynalı iş insanı devreye girdi

Rusya’da sosyal medya uygulamalarının kullanımının yavaşlaması üzerine Rus bir iş kadını Maria Molonova kendisini için doğru erkeği aramaya başladı. Gerçekten evlenmek istediğini dile getiren kadın Ulan-Ude kentindeki panolarda reklamını yaptı. Bu ayın başlarında reklam panolarındaki yerini alan Molonova’ya yanıt hiç beklemediği bir yerden geldi. Los Angeles’ta yaşayan Ukraynalı bir iş insanı 26 yaşındaki Serhii Kharkusha, Molonova’ya onun arkasındaki reklam panolarını kiralayarak cevap verdi.

“ARKANI DÖN, BEN ZATEN BURADAYIM”

26 yaşındaki iş insanı Serhi Kharkusha, kiraladığı reklam panolarına, “Milyoner arkanı dön, ben zaten buradayım” notunu ekledi.

Ukrayna ordusu için para toplamasına rağmen Kharkusha, savaştan nefret ettiğini ancak Rus halkına karşı herhangi bir tepkisinin olmadığını dile getirdi.

Savaş destekçilerine saygısı olmadığını ve Rus halkına karşı herhangi bir önyargısı bulunmadığını belirten Molonova, “Savaş destekçilerine veya Vladimir Putin’e saygı duymuyorum. Ne yaptığını anlamıyorum. Bir Rus kadına aşık olduğum için kendimi iyi hissediyorum.Yakın arkadaşlarımın büyük bir bölümü Rusya’dan” dedi.

Molonova’yı ve reklam panolarına ilan verdiği yaratıcı fikrini haberlerde gördükten sonra adım atmaya karar veren Kharkusha, “Gerçekten cesur ve zeki bir kadın. İnanılmaz yaratıcı bir hareketti. Bu yüzden başka bir reklam panosu için ödeme yapmaya ve 'Buradayım' yazmaya karar verdim. Ukraynalı olduğum için şu anda onun şehrine gelemem ama ona bir parçamı göndermek istiyorum. Bu yüzden kendimin tam bir boy fotoğrafını bastırıp ona gönderiyorum” dedi.