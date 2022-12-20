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“Milyoner koca” ilanı vermişti! Şehirdeki reklam panolarına jet yanıt... Ukraynalı iş insanı devreye girdi

20.12.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç bir Rus milyoner olan 26 yaşındaki iki çocuk annesi Maria Molonova, Tinder’ı kullanamadığı için kendisine uygun eş adayını ilginç bir yolla aramaya karar verdi. Yaşadığı şehir merkezindeki birkaç reklam panosunu kiralayarak üzerine “Koca arıyorum” yazdıran Molonova’nın ilanına yanıt geldi. Ukraynalı bir iş insanı Molonova’nın ilanına başka bir reklam panosu kiralayarak yanıt verdi.

Rusya’da sosyal medya uygulamalarının kullanımının yavaşlaması üzerine Rus bir iş kadını Maria Molonova kendisini için doğru erkeği aramaya başladı. Gerçekten evlenmek istediğini dile getiren kadın Ulan-Ude kentindeki panolarda reklamını yaptı. Bu ayın başlarında reklam panolarındaki yerini alan Molonova’ya yanıt hiç beklemediği bir yerden geldi. Los Angeles’ta yaşayan Ukraynalı bir iş insanı 26 yaşındaki Serhii Kharkusha, Molonova’ya onun arkasındaki reklam panolarını kiralayarak cevap verdi.

“ARKANI DÖN, BEN ZATEN BURADAYIM”

26 yaşındaki iş insanı Serhi Kharkusha, kiraladığı reklam panolarına, “Milyoner arkanı dön, ben zaten buradayım” notunu ekledi.
Ukrayna ordusu için para toplamasına rağmen Kharkusha, savaştan nefret ettiğini ancak Rus halkına karşı herhangi bir tepkisinin olmadığını dile getirdi.
Savaş destekçilerine saygısı olmadığını ve Rus halkına karşı herhangi bir önyargısı bulunmadığını belirten Molonova, “Savaş destekçilerine veya Vladimir Putin’e saygı duymuyorum. Ne yaptığını anlamıyorum. Bir Rus kadına aşık olduğum için kendimi iyi hissediyorum.Yakın arkadaşlarımın büyük bir bölümü Rusya’dan” dedi.
Molonova’yı ve reklam panolarına ilan verdiği yaratıcı fikrini haberlerde gördükten sonra adım atmaya karar veren Kharkusha, “Gerçekten cesur ve zeki bir kadın. İnanılmaz yaratıcı bir hareketti. Bu yüzden başka bir reklam panosu için ödeme yapmaya ve 'Buradayım' yazmaya karar verdim. Ukraynalı olduğum için şu anda onun şehrine gelemem ama ona bir parçamı göndermek istiyorum. Bu yüzden kendimin tam bir boy fotoğrafını bastırıp ona gönderiyorum” dedi.
Henüz ikili bir araya gelmediklerini ve herhangi bir iletişimde bulmadıklarını söylese de Molonova, “Bana bu şekilde cevap vermesi hoşuma gitti. Hiç tahmin edebileceğim bir davranış değildi. İlgimi çekti. Ama sırada ne var? Henüz benimle kişisel olarak iletişime geçmedi ve hiçbir şey yazmadı. Gerçekten beni tanımak istiyor mu? Kafam karıştı. Bana şahsen yaklaşmasını ve bana ulaşmasını istiyorum” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna reklam panosu

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