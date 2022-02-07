Müge Anlı'da hayretler içinde bırakan olay! Yengesini büyüyle delirtip astırdı

Müge Anlı ATV canlı yayınına günlerdir hakkında ihbar yağan Gönül Taşan çıktı. Whatsaap fotoğraflarında başı kapalı bir fotoğrafı olan Gönül Taşan, canlı yayına çıktığında son haliyle şaşırttı. Gönül Taşan büyüyle eniştesinin 2 milyon lirasını, eşini ve 2 çocuğunu almakla suçlanıyordu. Hurişan - Mustafa Tunç çifti ise büyüyle 3 çocuğunu Gönül Taşan'ın ele geçirdiğini öne sürüyordu. 2 ailenin çocuklarını oturduğu binada toplayan Gönül Taşan büyük merak konusuydu.

MÜGE ANLI'DA HAYRETE DÜŞÜREN OLAY

Gönül Taşan pazartesi günü ATV canlı yayına çıkınca akıl almaz iddialara yenileri eklendi. Hayvan bağırsağından büyü, eve ölü toprağı sermek, büyüyle aileleri bölmek dahil ne ararsanız vardı. Canlı yayına bağlananların iddiaları da olay... İşte canlı yayına taşınan Gönül Taşan vakası:

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayına geçen hafta çıkan İsmail Çırakkoca iddiaları ile ağızları bıraktı. 2 çocuğuna büyü yapıldığına inanan İsmail Çırakkoca, malını mülkünü satıp üfürükçülere yedirmişti. 10 yıldan uzun süren süreçte iddiasına göre eşi Hürü Çırakkoca'nın yeğeni olan Gönül Taşan'a büyü bozdursun diye oluk oluk para akıtmıştı.

2 milyona yakın mal varlığını tüketen İsmail Çırakkoca, eşi evi terkedip Gönül Taşan'ın oturduğu binaya taşınınca ilk şoku yaşıyor. Devamında ise oğlu evden çıkıp Gönül Taşan'ın yanına kaçtı. Evli olan kızı da kocasını 'çöp atmaya gidiyorum' diyerek terkedip o da Gönül Taşan'ın yanına yerleşti.

Müge Anlı'ya katılan bir aile daha vardı. Hurişan - Mustafa Tunç çifti de benzer şeyler yaşamıştı. Çiftin 3 çocuğu vardı ve şu anda hepsi Gönül Taşan'ın binasında yaşıyorlar. Aile de çocuklarının tüm mal varlıklarını Gönül Taşan'a yedirdiğini öne sürüyordu. Yaşadıkları ile felç geçiren baba Mustafa Tunç için oğlu Ali Tunç 'numara yapıyor' iddiası ile ortaya çıkınca Müge Anlı dahil herkes şaşırdı. Asıl şaşırtıcı olan ise her iki ailenin çocuklarının da Gönül Taşan'ın oturduğu binada toplanması ve birlik olmalarıydı. Adnan Oktar'ın aileleri çocuklarını ayartarak soymasını andıran tablonun baş rolünde yer alan Gönül Taşan bugün canlı yayına çıktı.