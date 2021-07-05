Müge Anlı neden yok? Müge Anlı'nın yeni bölümü ne zaman?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının neden yayın akışında yer almadığı merak ediliyor. Her sabah ekrana gelen ve Türkiye'nin çeşitli cinayet, kayıp olaylarının ekrana getirildiği program için "Müge Anlı bugün neden yok?", Müge Anlı yeni bölümü ne zaman?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki sabah kuşağının sevilen programı Müge Anlı bugün neden yok?

Müge Anlı yeni bölümü neden yok?

"Müge Anlı neden yok?" , "Müge Anlı yeni bölümü ne zaman?" gibi sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Reyting rekorları kıran ve en çok izlenen gündüz kuşağı programı arasında bulunan Müge Anlı’nın yeni bölümüyle ilgili detaylar ve bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Pek çok önemli olayın çözüm bulduğu, kayıp ve cinayet vakalarıyla Türkiye’nin gündeminde ses getiren olayların yaşandığı büyük ilgiyle izlenen Müge Anlı, geçtiğimiz bölümlerde konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

2 Temmuz'da sezon finali yaptı! Yapılan açıklamalara göre Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Temmuz itibarıyla sezon finali yapacağını ifade etmişti.

Yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finale girdikten sonra, yeni bölümlerin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.