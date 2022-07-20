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Müge Anlı'nın kızı Lidya'yı gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyası

20.07.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü gazeteci Müge Anlı geçtiğimiz günlerde evleneceğini açıklayarak sevenlerine büyük sürpriz yapmıştı. 3. defa nikah masasına oturan Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine girdi. Düğünden sonra Anlı'nın sevenleri özel hayatını araştırmaya koyuldu. Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya, sosyal medyada merak konusu oldu.

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Sade bir törenle evlenen Anlı, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmasına rağmen henüz düğün paylaşımı yapmadı.

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Evlendikten sonra Instagram hesabında soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştiren Anlı'nın özel hayatı ise sevenleri tarafından mercek altına alındı. Tüm bunlar yaşanırken gözler Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızına çevrildi.

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Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya'da annesinin izinden gidiyor. 2002 doğumlu olan Lidya Koç Üniversitesi'nde Hukuk bölümünde okuyor.

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Hakkında pek bilgi bulunmayan Lidya'nın son hali ise annesine benzetildi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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