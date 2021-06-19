Müge Anlı’nın o dizide oynadığı öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı, Atv ekranın sunduğu programla izleyiciyi yıllardır ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yıllarca aydınlatılamayan cinayetler, dinmeyen hasretler, esrarengiz kayıplar, dinmeyen gözyaşları Müge Anlı ve ekip arkadaşları ile Atv ekranlarında çözüme kavuşuyor.

İşte Müge Anlı'nın rol aldığı dizi

47 yaşındaki Müge Anlı, özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen isimlerden.

Geçtiğimiz aylarda radikal bir karar vererek Instagram hesabı açan Müge Anlı, bir günde bir milyondan takipçiye ulaşarak televizyondaki başarısını sosyal medyada da sürdürdü.

Başarılı televizyoncunun 2015 yılında Atv ekranlarında yayınlanan o dizide rol aldığını görenler şaşırıyor.

15 sezon boyunca Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ile evlere konuk olan başarılı isim yıllar önce yine Atv'de yayınlanan reyting rekortmeni dizide ekranlarda yer aldı.