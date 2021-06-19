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  4. Müge Anlı’nın o dizide oynadığı öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığı öğrenen şaşıp kalıyor

19.06.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonun güçlü ismi Müge Anlı, yıllardır sunduğu programıyla milyonlarca insanı ekrana kilitliyor. Yıllardır ekranda boy gösteren Müge Anlı’nın yıllar önce rol aldığı diziyi öğrenenler şaşıp kalıyor.

Müge Anlı, Atv ekranın sunduğu programla izleyiciyi yıllardır ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yıllarca aydınlatılamayan cinayetler, dinmeyen hasretler, esrarengiz kayıplar, dinmeyen gözyaşları Müge Anlı ve ekip arkadaşları ile Atv ekranlarında çözüme kavuşuyor.

İşte Müge Anlı'nın rol aldığı dizi

47 yaşındaki Müge Anlı, özel hayatını gözler önünde yaşamayı sevmeyen isimlerden.
Geçtiğimiz aylarda radikal bir karar vererek Instagram hesabı açan Müge Anlı, bir günde bir milyondan takipçiye ulaşarak televizyondaki başarısını sosyal medyada da sürdürdü.
Başarılı televizyoncunun 2015 yılında Atv ekranlarında yayınlanan o dizide rol aldığını görenler şaşırıyor.
15 sezon boyunca Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ile evlere konuk olan başarılı isim yıllar önce yine Atv'de yayınlanan reyting rekortmeni dizide ekranlarda yer aldı.
Atv ekranlarında yalnızca Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla değil, 2015 yılında yayınlanan dizide aldığı rol ile de izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Müge Anlı, aslen Arnavut göçmeni.
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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şaştım kaldım

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