MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı, yangın felaketinin yaşandığı Antalya’da köylüleri ziyaret etti

Müge Anlı, yangın felaketinin yaşandığı Antalya’da köylüleri ziyaret etti

04.08.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen televizyoncu Müge Anlı, yangın felaketinin devam ettiği Antalya’nın Gündoğmuş’a gitti. Instagram hesabından o anları paylaşan Müge Anlı’nın görüntüleri yürekleri dağladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı, yangın felaketinin yaşandığı Antalya’nın köylerini ziyaret etti.

"MORAL OLMAK İSTEDİK"

Müge Anlı, yangın felaketinden en çok zarar gören Antalya'nın Gündoğmuş ilçesini ziyaret etti.
Yaptığı yardım kampanyalarıyla takdir toplayan Müge Anlı, yangından zarar gören köylülerle sohbet etti.
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesini ziyaret eden Müge Anlı, o anları Instagram hesabından paylaştı.
Müge Anlı gönderisini, “Yeşil cennettin toprakları kül denizine dönerken, endişe içinde yanan köylerinin, yiten anılarının yasını tutan köylülerimize moral olmak istedik. Rabbim insanüstü bir güçle çalışan başta itfaiye olmak üzere tüm görevlilere yardım etsin. Tek dileğimiz alevlerin bir an önce sönmesi.” notuyla paylaştı.
Müge Anlı'nın paylaşımı yüzbinlerce beğeni topladı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Instagram Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

Ünlü oyuncu, Milas'taki yangına en ön safta müdahale ediyor

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi yürek hoplattı

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi yürek hoplattı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.