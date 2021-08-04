Müge Anlı, yangın felaketinin yaşandığı Antalya’da köylüleri ziyaret etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen sunucusu Müge Anlı, yangın felaketinin yaşandığı Antalya’nın köylerini ziyaret etti.

Müge Anlı, yangın felaketinden en çok zarar gören Antalya'nın Gündoğmuş ilçesini ziyaret etti.

Yaptığı yardım kampanyalarıyla takdir toplayan Müge Anlı, yangından zarar gören köylülerle sohbet etti.

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesini ziyaret eden Müge Anlı, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Müge Anlı gönderisini, “Yeşil cennettin toprakları kül denizine dönerken, endişe içinde yanan köylerinin, yiten anılarının yasını tutan köylülerimize moral olmak istedik. Rabbim insanüstü bir güçle çalışan başta itfaiye olmak üzere tüm görevlilere yardım etsin. Tek dileğimiz alevlerin bir an önce sönmesi.” notuyla paylaştı.