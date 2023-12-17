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  4. Murat Övüç "10 odalı bir malikanede oturuyorum" dedi ve ekledi: "Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum"

Murat Övüç "10 odalı bir malikanede oturuyorum" dedi ve ekledi: "Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum"

17.12.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada zaman zaman skandal açıklamalarıyla dikkat çeken Murat Övüç "Sapına kadar erkeğim" diyerek hayatına dair bilinmeyenleri Katarsis'e anlattı. Murat Övüç lüks yaşantısına dair de detay verdi ve "Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" dedi.

Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın konuğu Murat Övüç oldu. Zaman zaman skandal açıklamalara imza atan Övüç kıyafetlerini şov için giydiğini açıklayarak "Sapına kadar erkeğim, ben erkeğim ne evliliği" diyerek isyan etti.

Murat Övüç lüks yaşantısına dair de açıklamalarda bulundu. Fenomen "10 odalı bir malikanede oturuyorum ama nereden geldiğimi de unutmuyorum" dedi.

"Unutulmaktan korkuyor musun?" sorusu üzerine ise "Hiç korkuyorum" diyen Murat Övüç "Ölene kadar yetecek param var, Allah herkese nasip eylesin" dedi.

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LÜKS YAŞANTISIYLA GÜNDEME GELİYORDU

Murat Övüç lüks yaşantısına dair de açıklamalarda bulundu. Fenomen "10 odalı bir malikanede oturuyorum ama nereden geldiğimi de unutmuyorum" dedi. "Unutulmaktan korkuyor musun?" sorusu üzerine ise "Hiç korkuyorum" diyen Murat Övüç "Ölene kadar yetecek param var, Allah herkese nasip eylesin" dedi.

"BÜTÜN DOSTLARIMI PARAYLA SATIN ALIRIM"

"BÜTÜN DOSTLARIMI PARAYLA SATIN ALIRIM"

Murat Övüç'ün açıklamaları bununla da kalmadı. Sosyal medya fenomeni "Parayı çok seviyorum evde özel bir kasam var, bazen canımı sızlatan dostlarımı reddediyorum hemen kasayı açıyorum dolarlarımı eurolarımı öpüyorum iyi ki varsınız diyorum para çok önemli ve güç. Bütün dostlarımı parayla satın alırım" diyerek şoke etti.

Murat Övüç Gökhan Çınar'ın programının devamında "Bu kadar saltanat bu kadar para her şeyim var ama yastığa başıma koyunca gözyaşlarım akıyor" diyerek ağladı. Fenomen gençliğinde rencide edildiğini ama parayı bulunca değerlendiğini ifade etti.

SEVGİLİSİNİN ALDIĞI HEDİYELERİ SAYDI

SEVGİLİSİNİN ALDIĞI HEDİYELERİ SAYDI

"Çok zengin" diyerek hayat arkadaşıyla tanıştığını söyleyen Övüç "Almıyorum ondan bir şey" dedi. 10. yıllarında sevgilisinin kendisine tam tur 5 karat pırlanta yaptırdığını da söyleyen ve elindeki yüzüğü gösteren fenomen "İki tane ev satın alıyor" dedi.

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Murat Övüç sosyal medya turu aktan
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