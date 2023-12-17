Murat Övüç "10 odalı bir malikanede oturuyorum" dedi ve ekledi: "Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum"

Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın konuğu Murat Övüç oldu. Zaman zaman skandal açıklamalara imza atan Övüç kıyafetlerini şov için giydiğini açıklayarak "Sapına kadar erkeğim, ben erkeğim ne evliliği" diyerek isyan etti.

Murat Övüç lüks yaşantısına dair de açıklamalarda bulundu. Fenomen "10 odalı bir malikanede oturuyorum ama nereden geldiğimi de unutmuyorum" dedi.

"Unutulmaktan korkuyor musun?" sorusu üzerine ise "Hiç korkuyorum" diyen Murat Övüç "Ölene kadar yetecek param var, Allah herkese nasip eylesin" dedi.

