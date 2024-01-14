Mutfaktaki tehlike! Zeytinyağı fiyatları arttı, sosyal medyada gören evde denemeye başladı... Uzmanlar uyarıyor: Üzülerek söylüyorum ki...

SON 1 YILDA HİLELİ ZEYTİNYAĞINDA CİDDİ ARTIŞ

Önemli bir zeytinyağı üreticisi olan Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi kuraklığın verim düşüşüne neden olması ile zeytinyağı fiyatlarının da çok yükseldiğini anlatan Prof. Dr. Serkan Selli, "Bu yıl zeytinyağlarında geçmiş yıllarda pek rastlamadığımız şekilde taklit ve tağşişin, hilelerin oranının da oldukça yükseldiğini gördük. Laboratuvarımızda çeşitli yöntemlerle bu hileleri tespit ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde gelen yağların tamamını düşündüğümüzde yüzde 5'lik bir bölümünde hile çıkıyordu. Ancak bu yıl yaptığımız analizlerin üzülerek söylüyorum ki yüzde 25'lik kısmında hile saptamaktayız.