Mutfaktaki tehlike! Zeytinyağı fiyatları arttı, sosyal medyada gören evde denemeye başladı... Uzmanlar uyarıyor: Üzülerek söylüyorum ki...

Zeytinyağındaki hileler son günlerde gündem oldu. Fiyatların da artmasıyla birlikte zeytinyağı kullananlar, yemeklerde kullandığı yağın hileli olup olmadığını test etmeye başladı. Özellikle son günlerde sosyal medyada paylaşılan, 'saflık analizi' yöntemleri giderek yaygınlaştı. Evde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan testlerin bir sonuç vermeyeceğini belirten uzmanlar ise bu konuda özellikle ev hanımlarını uyarıyor.
Son dönemde özellikle zeytinyağında yapılan hilelerin çok arttığından bahseden ÇÜMERLAB Müdürü Gıda Mühendisi Prof. Dr. Serkan Selli ve öğretim görevlisi Onur Sevindik, yaptıkları analizleri paylaşıp, uyarılarda bulundu.
Önemli bir zeytinyağı üreticisi olan Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi kuraklığın verim düşüşüne neden olması ile zeytinyağı fiyatlarının da çok yükseldiğini anlatan Prof. Dr. Serkan Selli, "Bu yıl zeytinyağlarında geçmiş yıllarda pek rastlamadığımız şekilde taklit ve tağşişin, hilelerin oranının da oldukça yükseldiğini gördük. Laboratuvarımızda çeşitli yöntemlerle bu hileleri tespit ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde gelen yağların tamamını düşündüğümüzde yüzde 5'lik bir bölümünde hile çıkıyordu. Ancak bu yıl yaptığımız analizlerin üzülerek söylüyorum ki yüzde 25'lik kısmında hile saptamaktayız.
En sık rastladığımız hile, zeytinyağına düşük fiyatlı diğer bitkisel yağların karıştırılması oluyor. Böylelikle daha fazla miktarda zeytinyağını yüksek fiyattan satarak, haksız bir kazanç elde ediliyor. Sağlık açısından zararlı herhangi bir kimyasal bileşene rastlamadık. Ancak bakanlığın denetimleri sıklaştırmasının toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Merkezde gıda hileleri üzerine çalışmalar yürüten öğretim görevlisi Onur Sevindik ise hasat döneminden bu yana son 3 aylık süreçte çok yoğun şekilde analiz yaptıklarını belirterek, "Bu yıl zeytinyağı hile analizi için hem üreticiden hem de yüksek miktarda ürün alacak olan tüketicilerden çok fazla talep var.
Çünkü bu sene fiyatların artışı ile zeytinyağına olan güven duygusu azaldı. Örneğin zeytinyağına mısır, ayçiçeği, pamuk, kanola, çivit yağı işleniyor. Mesela son yaptığım analizde, 6 numuneden 2'si maalesef hileli çıktı. Geçtiğimiz yıllara göre, bu yıl yüzde 20-25 oranında hile ile karşılaşıyoruz. Bu hileleri Karbon İzotop Analizi, Gaz Kromatografisi Yağ Asitleri Profili Analizi, HPLC Biofenoller Analizi ile ortaya koyuyoruz" diye konuştu.