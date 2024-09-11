Narin'in abisi Baran Güran'ın TikTok hesabı ortaya çıktı! Cenaze ona verilmişti, ailesi için yazdıkları dikkat çekti: Allah için yapmayın!

Narin Güran'ı kimin ya da kimlerin öldürdüğü henüz net olarak ortaya çıkmazken; aralarında anne, baba ve abinin de olduğu 23 kişinin gözaltındaki ifadeleri sürüyor. Amca ile itirafçı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, tüm gözler aileye çevrilmiş durumda.