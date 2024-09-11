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  4. Narin'in abisi Baran Güran'ın TikTok hesabı ortaya çıktı! Cenaze ona verilmişti, ailesi için yazdıkları dikkat çekti: Allah için yapmayın!

Narin'in abisi Baran Güran'ın TikTok hesabı ortaya çıktı! Cenaze ona verilmişti, ailesi için yazdıkları dikkat çekti: Allah için yapmayın!

11.09.2024 06:54
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Narin Güran cinayetiyle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ederken, tüm gözler aile üyelerine çevrilmiş durumda. Aralarında anne, baba ve kardeşlerin de olduğu toplam 23 kişinin sorgusu sürerken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti. Cenazede elindeki gelinlikle görülen abi Güran'ın TikTok hesabı olduğu ortaya çıktı. Abi Güran'ın ailesiyle ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Narin Güran'ı kimin ya da kimlerin öldürdüğü henüz net olarak ortaya çıkmazken; aralarında anne, baba ve abinin de olduğu 23 kişinin gözaltındaki ifadeleri sürüyor. Amca ile itirafçı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, tüm gözler aileye çevrilmiş durumda.

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İtirafçı Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia ederken, amca ile anne arasında bir yasak aşk olduğu iddiası da çok konuşulmuştu.

Savcılık kuvvetli şüphe nedeniyle ailenin cenazeye katılmasına bile izin vermezken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki neredeyse tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti. 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verilirken, abisinin elindeki gelinlik ise dikkat çekmişti.

ABİ GÜRAN'IN TIKTOK HESABI VARMIŞ

ABİ GÜRAN'IN TIKTOK HESABI VARMIŞ

Narin cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürerken, abi Baran Güran'ın TikTok hesabı olduğu ortaya çıktı.

Kardeşi Narin'in kaybolmasından sonra da paylaşımlar yaptığı görülen abi Güran'ın özellikle otomobiller ile yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Abi Baran Güran'ın kardeşi Narin kaybolduktan sonra "Benim bir tane bacım vardı ne edersin Narinim çık gel valah çık gel Allah'ım kurban olayım benim canımı al onu bize geri ver" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulunduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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