Narin'in abisi Baran Güran'ın TikTok hesabı ortaya çıktı! Cenaze ona verilmişti, ailesi için yazdıkları dikkat çekti: Allah için yapmayın!

Narin Güran'ı kimin ya da kimlerin öldürdüğü henüz net olarak ortaya çıkmazken; aralarında anne, baba ve abinin de olduğu 23 kişinin gözaltındaki ifadeleri sürüyor. Amca ile itirafçı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, tüm gözler aileye çevrilmiş durumda.
İtirafçı Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia ederken, amca ile anne arasında bir yasak aşk olduğu iddiası da çok konuşulmuştu.
Savcılık kuvvetli şüphe nedeniyle ailenin cenazeye katılmasına bile izin vermezken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki neredeyse tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti. 8 yaşındaki Narin gözyaşlarıyla toprağa verilirken, abisinin elindeki gelinlik ise dikkat çekmişti.
Narin cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürerken, abi Baran Güran'ın TikTok hesabı olduğu ortaya çıktı.
Kardeşi Narin'in kaybolmasından sonra da paylaşımlar yaptığı görülen abi Güran'ın özellikle otomobiller ile yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Abi Baran Güran'ın kardeşi Narin kaybolduktan sonra "Benim bir tane bacım vardı ne edersin Narinim çık gel valah çık gel Allah'ım kurban olayım benim canımı al onu bize geri ver" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulunduğu görüldü.