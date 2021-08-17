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  4. Ne yediğiniz önemli! Vücudunuzun güzel kokmasını sağlayan 8 yiyecek

Ne yediğiniz önemli! Vücudunuzun güzel kokmasını sağlayan 8 yiyecek

17.08.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında duş alıp, deodorant kullanmak ter kokmamanız için yeterli olmuyorsa bir de ne yediklerinize göz atın. Kötü vücut kokusuna sahip olmak özellikle sosyal ortamda büyük utanç duymanıza neden olabiliyor. Genetik faktörlerin yanında tüketilen gıdalar vücut kokunuzu etkiler.

Ter kokusu yaz aylarının en büyük dertlerinden bir tanesidir. Aşırı terleme genetik faktörlerin yanında hastalık temelli de olabilir. Eğer sağlık durumunuza dair kontrollerinizi yaptırdıysanız ve vücudunuzun hala kötü kokmasından şikayet ediyorsanız bu liste tam size göre. İşte vücudunuzun güzel kokmasını sağlayacak 8 yiyecek...

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

BEYAZ ET

BEYAZ ET
Yapılan bir araştırma, kadınların iki hafta boyunca etsiz beslenen erkeklerin vücut kokusunu kırmızı et tüketenlere göre daha çekici ve hoş bulduklarını gösterdi. Balık eti, kırmızı eti metabolize ederken ortaya çıkan aynı hoş olmayan kokuları salmaz.

BİTKİ ÇAYI

BİTKİ ÇAYI
Bitki çayı harika bir antioksidan kaynağıdır. Vücutta ne kadar az toksin varsa, o kadar iyi kokar. Kahve veya kafeinli herhangi bir içecek ise keskin vücut kokusuna neden olabilir.

ÇEMEN OTU TOHUMU

ÇEMEN OTU TOHUMU
Çemen otu tohumları , sindirim sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur ve kötü kokuya neden olan toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

ELMA

ELMA
Doğal temizleyici olma özellikleri nedeniyle elma, ağız kokusuna karşı yardımcı olur. Elma aynı zamanda ağız ve diş sağlığının korunmasında etkili rol oynar.

KAKULE VE TARÇIN

KAKULE VE TARÇIN
Kakule ve tarçın sadece yiyecekleri lezzetli kılmakla kalmaz, aynı zamanda size taze ve hoş ve uzun süre kalıcı bir koku vererek sizi daha çekici kılar. Özellikle parfüm seçimlerinde tarçın notalarının olduğu kokulara yönelmek daha etkili olur.
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