Ne yediğiniz önemli! Vücudunuzun güzel kokmasını sağlayan 8 yiyecek

Ter kokusu yaz aylarının en büyük dertlerinden bir tanesidir. Aşırı terleme genetik faktörlerin yanında hastalık temelli de olabilir. Eğer sağlık durumunuza dair kontrollerinizi yaptırdıysanız ve vücudunuzun hala kötü kokmasından şikayet ediyorsanız bu liste tam size göre. İşte vücudunuzun güzel kokmasını sağlayacak 8 yiyecek...

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

BEYAZ ET Yapılan bir araştırma, kadınların iki hafta boyunca etsiz beslenen erkeklerin vücut kokusunu kırmızı et tüketenlere göre daha çekici ve hoş bulduklarını gösterdi. Balık eti, kırmızı eti metabolize ederken ortaya çıkan aynı hoş olmayan kokuları salmaz.

BİTKİ ÇAYI Bitki çayı harika bir antioksidan kaynağıdır. Vücutta ne kadar az toksin varsa, o kadar iyi kokar. Kahve veya kafeinli herhangi bir içecek ise keskin vücut kokusuna neden olabilir.

ÇEMEN OTU TOHUMU Çemen otu tohumları , sindirim sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur ve kötü kokuya neden olan toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

ELMA Doğal temizleyici olma özellikleri nedeniyle elma, ağız kokusuna karşı yardımcı olur. Elma aynı zamanda ağız ve diş sağlığının korunmasında etkili rol oynar.