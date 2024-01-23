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Neslihan Atagül Miami’de gerçekleşen Turkısh Drama Gala Gecesi'ne onur konuğu olarak katıldı! Tarzı çok konuşuldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 13:05 | Son Güncelleme:
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Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile yedi yıl önce dünyaevine giren Neslihan Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesinin onur konuğu oldu. Güzel oyuncu, sahnede İspanyolca teşekkür etti.

Neslihan Atagül Doğulu, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesinin onur konuğu oldu.

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MİAMİ'DEKİ TARZI ÇOK KONUŞULDU

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Fatih Harbiye'deki rol arkadaşı Kadir Doğulu ile 8 Temmuz 2016 tarihinde evlenmişti.

Neslihan Atagül Doğulu, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki ve dünya genelindeki başarılarının kutlandığı Turkish Drama Gala gecesinin onur konuğu oldu.

Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine, dün gerçekleşen Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen törende başarılı oyuncu sahneye ‘Turkish Drama Queen’ olarak davet edildi.

Güzelliği ile tüm davetlileri kendisine hayran bırakan oyuncu, sahnede teşekkür konuşmasını İspanyolca olarak gerçekleştirdi.

Neslihan Atagül'le beraber eşi Kadir Doğulu da Miami’deki Türk Drama Gala gecesine katıldı. Geceye katılan oyuncunun tarzı dikkat çekti. 

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