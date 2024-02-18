Nikah şahitliğini İlber Ortaylı yaptı! Osmanlı Hanedanı'nın sultan üyesi böyle evlendi

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan evlendi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliğini Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı. Düğünde tercih edilen gelinlik ve damatlık gündem oldu.

