Nikah şahitliğini İlber Ortaylı yaptı! Osmanlı Hanedanı'nın sultan üyesi böyle evlendi

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan evlendi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliğini Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı. Düğünde tercih edilen gelinlik ve damatlık gündem oldu.
Osmanlı Hanedanının hayatta olan 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu, evlendi. İstanbul'da düzenlenen törende mehter takımı, tasavvuf müziği ve Necip Karakaya'nın performansı yer aldı.
Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan'ın nikahını ise Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın kıydı.
Halk Tv'de yer alan haberde, Berna Sultan Osmanoğlu ve eşinin seçtikleri gelinlik ile damatlık dikkat çekti.
Gelin ve damadın şahitliklerini ise Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.
Yoğun bir katılımın gözlendiği düğün töreninde İmam Halil Konakçı ve Pelin Çift'in de katıldığı görüldü.