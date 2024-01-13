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    4. Nikahı kıyan kişi gelinin eski sevgilisi çıktı! Törenin ortasında itiraf edince ortalık karıştı... "Bu sadece filmlerde olur"

    Nikahı kıyan kişi gelinin eski sevgilisi çıktı! Törenin ortasında itiraf edince ortalık karıştı... "Bu sadece filmlerde olur"

    13.01.2024 09:46 | Son Güncelleme:
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    Filipinler'de gerçekleştirilen bir nikah töreni ilginç anlara sahne oldu. Kilisede düzenlenen törende gelin ve damadın nikahlarını kıymak için gelen rahip tesadüf eseri gelinin eski erkek arkadaşı çıktı. Gelini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşayan rahip töreninin ortasında genç kadının eski sevgilisini olduğunu itiraf etti. Davetliler ve damat duruma gülerek tepki verdi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Filipinler'de gerçekleştirilen bir düğün heyecanlı anlara sahne oldu. Törene başkanlık eden ve genç çiftin nikahı kıyacak olan rahip gelinin eski sevgilisi çıktı. Tesadüf eseri eski sevgilisinin nikahını kıymak zorunda kalan rahip ise törenin ortasında durumu derin bir endişe yaşadığını söyleyerek itiraf etti. Damat ve davetliler kısa süreli bir şaşkınlığın ardından kahkahalarla duruma tepki verdi.

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    Gelin ve damadın kilisede gerçekleştirilen düğününde tesadüf eseri görevlendirilen rahip gelinin eski sevgilisi olduğunu "Bu sadece filmlerde olur. Büyük bir endişeyle söylüyorum ki gelinle yıllar öncesinde romantik bir ilişki yaşadık" dedi.

    Herkesi şaşkına çeviren tesadüfe rağmen çiftin nikahlarını tamamlamak istediğini söyleyen rahip, "Umarım yeni evli çiftimiz bir ömür boyu mutluluk içinde yaşar. İyi bir evlilik hayatınız olmasını diliyorum. Unutmayın ki evlilik sadece iki kişiden ibaret değildir. Ama üçüncü kişi ben olmayacağım o Tanrı'dır." diye konuştu.

    Rahibin konuşmasını büyük bir sakinlikle dinleyen damadın karşılık kilise salonundan davetlilerin kahkaha sesleri yükseldi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Filipinler düğün gelin damat
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