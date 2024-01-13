Nikahı kıyan kişi gelinin eski sevgilisi çıktı! Törenin ortasında itiraf edince ortalık karıştı... "Bu sadece filmlerde olur"

MYNET-DIŞ HABERLER Filipinler'de gerçekleştirilen bir düğün heyecanlı anlara sahne oldu. Törene başkanlık eden ve genç çiftin nikahı kıyacak olan rahip gelinin eski sevgilisi çıktı. Tesadüf eseri eski sevgilisinin nikahını kıymak zorunda kalan rahip ise törenin ortasında durumu derin bir endişe yaşadığını söyleyerek itiraf etti. Damat ve davetliler kısa süreli bir şaşkınlığın ardından kahkahalarla duruma tepki verdi.



