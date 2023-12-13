Nostradamus'un 2024 tahminleri ortaya çıktı: Daha fazla savaş, yüksek fiyatlar, insani krizler... Küresel çalkantılar kapıda

"Kıyamet kahini" olarak anılan 16. yüzyılın en ünlü Fransız astrologu Nostradamus, arkasında 2024 yılı için bir dizi kaygı verici kehaneti de geride bıraktı. 1555 tarihli 942 dörtlük ve satırlardan oluşan "Les Propheties" (Kehanetler) kitabında ünlü kahin pek çok olayı öngörmesi sayesinde popüler olmuştu. Nostradamus, Adolf Hitler'in yükselişi, John F. Kennedy suikasti, 11 Eylül saldırıları ve Kovid salgını da dahil olmak üzere pek çok olayı öngörmesi sayesinde günümüzde de itibar sahibi oldu.



