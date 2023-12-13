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    4. Nostradamus'un 2024 tahminleri ortaya çıktı: Daha fazla savaş, yüksek fiyatlar, insani krizler... Küresel çalkantılar kapıda

    Nostradamus'un 2024 tahminleri ortaya çıktı: Daha fazla savaş, yüksek fiyatlar, insani krizler... Küresel çalkantılar kapıda

    13.12.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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    Fransız astrolog Nostradamus, arkasında 2024 için bir dizi kaygı verici tahmini geride bıraktı. Yeni yıl için geri sayım başlamışken Nostradamus, 2024'te deniz savaşları, kraliyet ayaklanmaları ve insani krizler de dahil olmak üzere küresel çalkantılar olacağını tahmin etti. Dünyaca ünlü kahin 2024 yılı için Prens Harry'in Kral olabileceğini, Çin'i potansiyel yeni çatışmanın adresi olarak görülebileceğini ve iklim felaketlerini öngördü.

    "Kıyamet kahini" olarak anılan 16. yüzyılın en ünlü Fransız astrologu Nostradamus, arkasında 2024 yılı için bir dizi kaygı verici kehaneti de geride bıraktı. 1555 tarihli 942 dörtlük ve satırlardan oluşan "Les Propheties" (Kehanetler) kitabında ünlü kahin pek çok olayı öngörmesi sayesinde popüler olmuştu. Nostradamus, Adolf Hitler'in yükselişi, John F. Kennedy suikasti, 11 Eylül saldırıları ve Kovid salgını da dahil olmak üzere pek çok olayı öngörmesi sayesinde günümüzde de itibar sahibi oldu.

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    İNGİLTERE KRALİYET AİLESİ

    İNGİLTERE KRALİYET AİLESİ

    Ünlü kahinin dörtlüklerinden biri Prens Harry'nin Kral III. Charles'ın yerine Kral olma ihtimaline işaret ediyor. İngiliz yazar ve Nostradamus yorumcusu Mario Reading'in bu yorum, Kral III. Charles'ın kendisine ve ikinci karısına yönelik sürekli saldırılar nedeniyle tahttan çekebileceği fikrine dayanıyor. Reading, genellikle "Yedek" varis olarak Prens Harry'nin, Prens William'ı geçerek tahta çıkabileceğini öne sürüyor.

    KORKUTAN DENİZ SAVAŞI

    KORKUTAN DENİZ SAVAŞI

    Nostradamus'un bir başka endişe verici tahmini de "deniz savaşı" öngördüğü Çin'le ilgili. 'Kızıl düşman korkudan sararıp büyük Okyanusu dehşete düşürecek' ifadesi, bazıları tarafından kırmızı bayrağıyla bilinen Çin'e ve muhtemelen Tayvan'la yaşanan gerginliklerle ilgili önemli bir çatışmaya potansiyel katılımına atıfta bulunulması olarak yorumlanıyor. Dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Pekin, öngörülen bu deniz savaşında merkezi bir figür olabilir.

    İKLİM KRİZİNE VURGU YAPTI

    İKLİM KRİZİNE VURGU YAPTI

    Nostradamus aynı zamanda kötüleşen kuraklıklar, kontrol edilemeyen yangınlar ve rekor yüksek sıcaklıklar gibi ciddi iklim felaketlerini de öngörüyor. Aşırı hava olaylarına ve küresel açlığa işaret ederek, 'kuru toprağın daha da kuraklaşacağını ve görüldüğünde büyük sellerin yaşanacağını" tahmin ediyor. 'Vebalı dalga nedeniyle çok büyük bir kıtlık' ifadesi bu korkunç tahminin altını çiziyor.

    YENİ PAPA TAHMİNİ DE YAPTI

    YENİ PAPA TAHMİNİ DE YAPTI

    Nostradamus'un yazıları papalıkta bir değişiklik olduğunu öne sürüyor. Yaşlı bir Papa'nın ölümünü ve konumunu zayıflattığı düşünülse de uzun ve etkili bir görev süresine sahip olacak yeni bir Romalı Papa'nın seçileceğini öngörülüyor. Bu kehanet, sosyal medyada 87. yaş gününe yaklaşan ve sağlık sorunları yaşayan Papa Francis ile ilişkilendirildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Nostradamus kehanet
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