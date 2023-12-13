Nostradamus'un 2024 tahminleri ortaya çıktı: Daha fazla savaş, yüksek fiyatlar, insani krizler... Küresel çalkantılar kapıda

"Kıyamet kahini" olarak anılan 16. yüzyılın en ünlü Fransız astrologu Nostradamus, arkasında 2024 yılı için bir dizi kaygı verici kehaneti de geride bıraktı. 1555 tarihli 942 dörtlük ve satırlardan oluşan "Les Propheties" (Kehanetler) kitabında ünlü kahin pek çok olayı öngörmesi sayesinde popüler olmuştu. Nostradamus, Adolf Hitler'in yükselişi, John F. Kennedy suikasti, 11 Eylül saldırıları ve Kovid salgını da dahil olmak üzere pek çok olayı öngörmesi sayesinde günümüzde de itibar sahibi oldu.
Ünlü kahinin dörtlüklerinden biri Prens Harry'nin Kral III. Charles'ın yerine Kral olma ihtimaline işaret ediyor. İngiliz yazar ve Nostradamus yorumcusu Mario Reading'in bu yorum, Kral III. Charles'ın kendisine ve ikinci karısına yönelik sürekli saldırılar nedeniyle tahttan çekebileceği fikrine dayanıyor. Reading, genellikle "Yedek" varis olarak Prens Harry'nin, Prens William'ı geçerek tahta çıkabileceğini öne sürüyor.
Nostradamus'un bir başka endişe verici tahmini de "deniz savaşı" öngördüğü Çin'le ilgili. 'Kızıl düşman korkudan sararıp büyük Okyanusu dehşete düşürecek' ifadesi, bazıları tarafından kırmızı bayrağıyla bilinen Çin'e ve muhtemelen Tayvan'la yaşanan gerginliklerle ilgili önemli bir çatışmaya potansiyel katılımına atıfta bulunulması olarak yorumlanıyor. Dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Pekin, öngörülen bu deniz savaşında merkezi bir figür olabilir.
Nostradamus aynı zamanda kötüleşen kuraklıklar, kontrol edilemeyen yangınlar ve rekor yüksek sıcaklıklar gibi ciddi iklim felaketlerini de öngörüyor. Aşırı hava olaylarına ve küresel açlığa işaret ederek, 'kuru toprağın daha da kuraklaşacağını ve görüldüğünde büyük sellerin yaşanacağını" tahmin ediyor. 'Vebalı dalga nedeniyle çok büyük bir kıtlık' ifadesi bu korkunç tahminin altını çiziyor.
Nostradamus'un yazıları papalıkta bir değişiklik olduğunu öne sürüyor. Yaşlı bir Papa'nın ölümünü ve konumunu zayıflattığı düşünülse de uzun ve etkili bir görev süresine sahip olacak yeni bir Romalı Papa'nın seçileceğini öngörülüyor. Bu kehanet, sosyal medyada 87. yaş gününe yaklaşan ve sağlık sorunları yaşayan Papa Francis ile ilişkilendirildi.