Nur Viral 'İlk defa duyuyorum' diyerek sordu! Yusuf Kavaklı 'Bunlar sapık' diyerek isyan etti! Canlı yayında ilginç anlar

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Sunucu Nur Viral'e bazı günler eşlik eden Yusuf Kavaklı seyircilerden gelen soruları tek tek yanıtlıyor.



CANLI YAYINDA İLGİNÇ ANLAR

Ancak bugünkü yayında şaşırtan bir soru geldi.

Nur Viral seyircilerden gelen soruyu 'İlk defa duyuyorum' diyerek sordu.

Ekrana getirilen soru; 'Kaynanam yeni evlilere şefkat tokadı atılmalı diyerek evlendiğim günün sabahı bana tokat attı. Unutamıyorum. Böyle bir tokat var mı?' oldu.

Yusuf Kavaklı soru üzerine ne diyeceğini bilemedi.